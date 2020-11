Localizan cuerpo sin vida de una mujer en comunidad de Sotelo

El cuerpo sin vida de una mujer, que al momento no ha sido identificada, fue localizado sin vida a un costado de la carretera estatal hacia la comunidad de Sotelo, cerca de un campo de cultivo.

El hallazgo lo realizaron personas que transitaban por la zona ya que el cuerpo era visible para los que circulan por la carretera.

De acuerdo a información extraoficial, la mujer habría sido ejecutada desconociéndose si fue su muerte de consumó en el lugar o en otro sitio.

La policía no pudo comprobar el dato, para no contaminar la escena del hallazgo. Se informó que se dio aviso a los paramédicos, quienes al hacer acto de presencia en el lugar confirmaron que el cuerpo de esta persona ya no presentaba signos vitales, por lo que acordonaron la zona y dieron aviso a las autoridades ministeriales.

Mas tarde, arribaron al lugar, personal de servicios periciales, quienes levantaron sus evidencias y ordenaron el traslado del cuerpo, a la ciudad de Irapuato, a bordo de una unidad del SeMeFo, para la práctica de la necropsia de ley.

Mientras, Agentes de Investigación Criminal, adscritos a la Fiscalía General del Estado, iniciaron las averiguaciones, tratando de establecer un móvil, así como la identidad de la víctima y sus victimarios.