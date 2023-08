Localizan cuerpo cerca del libramiento sur de Salamanca

El cuerpo de una persona del sexo femenino y con signos de violencia fue localizado entre las hierbas, además presentaba impactos de arma de fuego,

El hecho ocurrió en la colonia Ampliación San José.

Pasadas las 21:30 horas se informó que en la colonia Las Rosas, se habían escuchado detonaciones de arma de fuego, dando de referencia qué cerca del Bulevar Verbena, por lo al lugar se trasladaron elementos policiales.





Posteriormente, cerca de las 22:30 horas, llegó un reporte al Sistema de Emergencia 911 donde se informaba que en la calle Margaritas casi esquina con la calle Sol se localizaba un cuerpo del cual se desconocía si contaba con signos vitales o no.

Los primeros en corroborar el reporte fueron los elementos de Seguridad Pública Municipal, minutos más tarde se incorporaron personas de la SeDeNa, los cuales encontraron a personal que custodiaban la zona y dentro de la limitación de una cinta amarilla el cuerpo de una mujer.

Posteriormente, arribó al lugar de los hechos, los Agentes de Investigación Criminal (AIC) los cuales comenzaron con las primeras investigaciones, así como el Servicio Médico Forense (SEMEFO) para trasladar el cuerpo a sus inmediaciones y practicar la autopsia de ley.









Los primeros reportes indican que el cuerpo se encontró maniatado con agresiones en todo el cuerpo así como varios impactos producidos por arma de fuego, se desconocen los generales de la víctima, serán las autoridades pertinentes las que den los pormenores de este hecho y poder lograr su pronta identificación.

De acuerdo a vecinos, un vehículo detuvo su marcha en el lugar, posteriormente cuando el automóvil se retiró, un par de personas de cercaron ya que vieron que habían tirado algo y al percatarse del cuerpo de inmediato dieron aviso a las autoridades.