Localizan a hombre y mujer sin signos vitales en Salamanca

Un hombre y una mujer sin signos vitales fueron encontrados por sus compañeros de trabajo al interior de un baño de domicilio particular ubicado en la colonia residencial Galerías de Salamanca; Guanajuato, a simple vista no presentan signos de violencia, serán as autoridades correspondientes quiénes determinen las causas del deceso.

La tarde de este lunes dos de diciembre elementos de seguridad pública y guardia nacional arribaron al domicilio particular marcado con el número 107 de la calle Keller del Residencial Galerías ubicado en la zona norte del municipio.

El arribo de patrullas de Seguridad Pública y Camionetas de la Guardia Nacional al Residencial Galerías causó incertidumbre entre los habitantes de este asentamiento quiénes se vieron sorprendidos al buscar salir o ingresar a sus hogares por la presencia de ambas corporaciones.

Compañeros de él y la fallecida, fueron quienes alertaron a la autoridad correspondiente, esto luego que ambos se ausentaran de la jornada laboral de este lunes.

Esto movió a sus compañeros de trabajo a acudir al domicilio marcado con el número 107 de la calle Keiller del Residencial Galerías donde realizaron el hallazgo de ambos cuerpos sin vida al interior del baño.

El hombre sin signos vitales vestía pantalón de mezclilla azul y playera verde, mientras que la mujer sin vida pantalón de mezclilla azul con playera gris.

Una vez confirmado el hallazgo, elementos de seguridad pública impidieron el paso por la calle Keiller a los habitantes del Residencial Galerías.

Al lugar de los hechos también arribaron elementos de la Fiscalía del Estado de Guanajuato a efecto de levantar ambos cuerpos e iniciar con la integración de la carpeta de investigación.

Por su parte vecinos de la calle Keiller manifestaron no haber escuchado alguna situación anormal o que llegara a poner riesgo la vida de alguna persona, de ahí por lo cual se dijeron sorprendidos por este hecho.