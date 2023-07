Localizan a hombre sin vida en canal de riego

El cuerpo de un hombre fue localizado flotando en un canal de riego al norte de la ciudad, las autoridades ya investigan el caso, se desconoce la identidad del mismo, fueron localizados casquillos percutidos cerca.

Fue cerca de las 15 horas de este sábado cuando se reportó el hallazgo, por medio de una llamada telefónica al sistema estatal de emergencias 911, sin embargo las autoridades tardaron en localizar el cuerpo debido a que solo se dio un reporte con poca información y fue hasta cerca de las 18 horas que dieron con el lugar.

La persona fallecida fue localizada en un camino que se encuentra cerca de la carretera de Salamanca hacia la comunidad de Las Conejas, cerca del rancho El Carmen, en el camino que es conocido como “las arboledas”, una zona con difícil acceso.

Se trata de un hombre no identificado, de entre 20 y 30 años de edad, de aproximadamente 1.70 metros de estatura, tez clara y de complexión media. Vestía una camisa en cuadros con tonos naranjas, rojos y blancos, pantalón azul de mezclilla el cual no portaba y lo tenía en un costado, no fue localizado ningún tipo de zapato en el lugar.

Elementos de la Dirección de Seguridad y Guardia Nacional, se encargaron de resguardar la zona hasta la llegada de los servicios periciales. El Agente Investigador del Ministerio Público, adscrito al área de homicidios, se encargó de tomar conocimiento del deceso. El cuerpo fue enviado a las instalaciones del servicio médico forense para la necropsia de ley, misma que arrojará las causas de la muerte.

El cuerpo se encontraba boca abajo, aún costado del camino de terracería dentro del canal de riego, se desconoce si presentaba huellas de violencia aparte de las que tenía por arma de fuego.