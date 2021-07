Jovencita de 14 años desaparece en Comonfort y es hallada muerta en Celaya

COMONFORT, Gto. (OEM-Informex).- Andrea Paola Donjuan Mejía, de 14 años de edad, quien fue reportada como desaparecida desde el pasado 3 de julio en este municipio, fue localizada sin vida el pasado domingo sobre un camino de terracería cercano a la comunidad de Tenería del Santuario, en Celaya. Hoy sus familiares confirmaron su fallecimiento.

Familiares de la joven anunciaron a través de las redes sociales el hallazgo del cuerpo sin vida de Andrea Paola, quien desapareció desde el sábado 2 de julio y cuya Alerta Amber fue activada el domingo, un día después de que desapareció.

Thank you for watching

De acuerdo con fuentes cercanas a la Fiscalía, la joven fue hallada sin vida desde el domingo, cuando a través de una llamada al 911 se reportó el hallazgo de una mujer sin vida en un camino rural de Tenería del Santuario; sin embargo, fue hasta el martes cuando la madre de la menor reconoció el cuerpo de su hija, una vez que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado le notificó los hechos.

La joven vestía ropa diferente a la que portaba cuando desapareció, aunque hasta el momento se desconocen las causas médicas de su fallecimiento, por lo que se espera que las autoridades puedan emitir información oficial en las próximas horas.

Andrea Paola vivía en la comunidad de Empalme Escobedo, donde la noticia generó indignación entre los diferentes sectores sociales, quienes a través de las redes manifestaron su apoyo a la familia de la joven y convocaron a solicitar apoyo para ayudar a la familia con los gastos funerarios.

Quienes deseen apoyar con cualquier donativo pueden contactar a los administradores de la página de Facebook “Mi Empalme Escobedo”, quienes a través de una publicación están solicitando apoyo para la familia de la joven fallecida.