Joven denuncia a conductor de taxi ejecutivo por acoso sexual

León, Gto.- A través de redes sociales, una joven denunció acoso sexual por parte del conductor de servicio de transporte ejecutivo que tomo al salir de una clínica del IMSS.

La mujer, hizo una trasmisión en vivo durante su viaje en el que sólo se ve su rostro y las piernas del conductor identificado como Fernando Osvaldo.

Debido a la situación de riesgo en la que ella se sintió, pidió terminar el viaje en Plaza Altacia.

Al bajarse del vehículo comenzó a llorar y en medio de una crisis nerviosa, dijo a sus seguidores de redes que el chofer se iba tocando sus partes íntimas.

Posteriormente, por la noche, grabó otro video en dónde explicó más detalles del hecho y confesó que se sintió en riesgo y no supo que hacer y debido a que no enfocó bien la cámara, no grabó las manos del conductor.

Ante esto, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) lamentó la situación que vivió Mari N.

"Ante esta situación, personal del IMMujeres realizó un primer contacto con la afectada para ofrecer acompañamiento psicológico y legal que incluye alternativas de contención y herramientas jurídicas, mismas que ha aceptado". Expresó la paramunicipal a traves de un comunicado.