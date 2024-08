Incendio en fábrica genera evacuación en la comunidad de la Luz en Salamanca

Un incendio en una fábrica de tarimas originó que varias personas fueran evacuadas de sus domicilios, la fábrica fue consumida en su totalidad y hasta el momento se continúan con las investigaciones del origen del incendio.

Alrededor de las dos de la mañana del sábado, se generaron muchos reportes al sistema de emergencia 911 sobre el incendio de una fábrica en la calle El Cerrito, se desconocía en el momento que se quemaba y si había personas lesionadas.



Los primeros en llegar fueron elementos de policía municipal, quienes al llegar y ver la magnitud del incendio solicitaron de inmediato al personal de bomberos y de rescate ya que se desconocía si había personas al interior.



Conforme pasaban los minutos el fuego seguía consumiendo cada parte de la fábrica,sin poder ser controlado a pesar de las dos motobombas y dos camiones cisternas, debido a que lo que se incendiaba eran tarimas de madera.

Debido a que el incendio crecía, el humo comenzó a expandirse alrededor de la fábrica lo que empezó a incomodar a los, quienes fueron evacuados por más de tres horas en lo que se mitigaba el incendio.Cerca de las cinco de la mañana fue que pudieron regresar a sus viviendas, aunque no se había controlado el incendio pero ya no representaba un riesgo para ladel lugar incendiado.Fue hasta cerca de las siete de la mañana que se pudo controlar en su totalidad y comenzaron las labores de búsqueda y rescate sin embargo se informó que al momento del incendio no se encontrabaAutoridades trabajan en la investigación de cómo se originó el incendio, si pudo ser provocado o algún cortotal suceso que acabó con la fábrica.