Hombre muere en accidente vehicular en la colonia Nativitas, en Salamanca

Un joven perdió la vida en un accidente vehicular en la colonia Nativitas, el cuerpo quedó dentro del río Lerma luego de que perdiera el control de su motocicleta y derrapara algunos metros hasta caer al caudal.



Durante las primeras horas de este martes se reportó el sistema de emergencias 911, un accidente donde se veía involucrada una motocicleta, la cual se encontraba sobre la calle Sol, una mujer también estaba con heridas en la cinta asfáltica.



Los primeros en arribar fueron elementos de Policía Municipal, quienes detectaron a la mujer a punto de caer al río entre los dos puentes ubicados en la calle Sol, partes de una motocicleta y una motocicleta atorada a punto de caer.



De inmediato solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja y personal de rescate debido a que no se localizaba al conductor y acompañante de la mujer por lo que se presumía se encontraba dentro del caudal.



Fueron minutos de búsqueda por parte de personal de rescate de Cruz Roja cuando metro más adelante localizaron el cuerpo sin vida del joven de 17 años que era el conductor de la motocicleta, el cual fue llevado hasta la orilla y entregado a las autoridades de Semefo.



A decir de la mujer, circulaban por la calle Sol de Norte a Sur cuando al subir hacia los puentes perdieron el control y terminaron por quedar en medio de ambos puentes sin embargo el joven de 17 años no alcanzó a sujetarse y terminó por caer al río Lerma y fue arrastrado por la corriente que llevaba en el momento.



Personal de la Agencia de Investigación Criminal tomó conocimiento del hecho y comenzó a recabar algunos indicios que servirán para la investigación correspondiente sobre el fatal suceso.



El joven de 17 años fue identificado por familiares y amigos quienes no podían creer el lamentable suceso, se espera que las próximas horas se dé información sobre la causa de muerte del joven.