Francisco Salió de casa y no saben nada de él

La Fiscalía del Estado de Guanajuato emitió un oficio debido a la desaparición de un salmantino, dicha desaparición fue dada a conocer por la progenitora.

Juan Francisco García Tapia cuenta con 37 años, estatura aproximada de 1.60 metros, complexión delgada, con un peso 70 kilogramos, tez morena, no tiene cicatrices, no tiene tatuajes, dentadura completa, no usa barba ni bigote.

Como una seña en particular usa una prótesis en su pie derecho ya que tiene una placa. La última vez que fue visto vestía pantalón de mezclilla azul, playera negra y tenis negros.

Aunque no se precisó la fecha en la que fue visto por última vez, familiares y amigos solicitan a la población su ayuda y pueda brindar información sobre su paradero.

En caso de que se obtenga alguna información por parte de la ciudadanía , lo informe a esta fiscalía a los números telefónicos 462-635-71-00 extensión 44203 y/o 44243 ya que se inició la Carpeta de Investigación 54086/2021, radicada en esta Unidad de Investigación de Tramitación Común 5.