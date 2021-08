Era músico el joven que murió atropellado

Cuerámaro, Gto.- Era vecino de la comunidad de Tupátaro y respondió al nombre de César Guadalupe, sus restos fueron identificados en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) en la ciudad de Irapuato hasta donde familiares y amigos acudieron para identificarlo, éstos últimos integrantes de una banda de música de la que el hoy occiso formaba parte como trompetista.

Para los familiares el que César Guadalupe que contaba con la edad de 22 años no hubiera regresado después que salió el sábado les llamó la atención y fue por la mañana del domingo cuando supieron de un atropellado por la carretera a Irapuato a la altura de Los Colorines y que no había sido identificado acudieron con la esperanza que no fuera.

Amigos entre ellos integrantes de la banda de música “La Latosa” se sumaron a la búsqueda, preguntando incluso en hospitales por si hubiese sufrido algún accidente, pero por otro lado la corazonada fatal para otros sobre la persona atropellada y que no había sido identificada estaba, hasta que se decidió acudir a la Fiscalía en Irapuato donde al ingresar a Semefo se llevaron la desagradable impresión de que se trataba de la persona que buscaban.

César Guadalupe joven alegre, carismático deja un gran vació en la banda, donde ya no tocará, pero sí en la orquesta celestial comentaron amigos de la organización musical.