Encuentran cuerpo de un hombre sin vida en un baldío en Salamanca

El cuerpo de un hombre sin vida fue localizado la mañana del viernes en un lote baldío en la comunidad de Valtierrilla, autoridades ministeriales trabajan en la investigación para conocer la causa de su muerte.

Alrededor de las 11:30 de la mañana se emitieron varias llamadas al sistema de emergencia 911 las cuales reportaron la existencia del cuerpo de un hombre y se veía sangre en su cabeza, sin saber si contaba con signos vitales.



Hasta la calle Aldama se trasladaron los elementos policiales en compañía de personal del Ejército Mexicano quienes al detectar el cuerpo dieron aviso a paramédicos de Cruz Roja, los cuales al acudir revisaron el cuerpo y confirmaron que no contaba con signos vitales y solo se veía un golpe en la cabeza.



El lugar fue acordonado por personal de Policía Municipal quien fue el primer respondiente, comenzando a recabar indicios e información para saber la causa de muerte del hombre, cabe mencionar que en el lugar no hubo reporte de detonaciones de arma de fuego y no había casquillos percutidos.



El lugar donde fue encontrado el cuerpo es a la entrada de la comunidad, cerca del panteón antiguo, el cuerpo presentaba un golpe en la cabeza por lo que se presume pudo haber sido ocasionado por alguna caída.



No se proporcionaron datos de vestimenta o características físicas del hombre, sólo se informó que oscilaba entre los 40-45 años de edad por lo que al cierre de la nota no fue identificado el cuerpo.



Personal de la Fiscalía tomó conocimiento del hecho y realizó las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho, personal de Semefo se encargó de trasladar el cuerpo al anfiteatro de la zona y seguirá con las indagatorias para saber la causa de muerte así como la pronta identificación del hombre.