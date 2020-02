Encuentran camioneta con impactos de bala en carretera a Celaya

La noche del sábado, se localizó sobre la carretera a Celaya, una camioneta en color blanco marca Jeep Cherokee la misma con impactos de arma de fuego a la altura del copiloto.

Pasadas las 7 de la noche se dio a conocer a nuestro medio informativo sobre la detención de un vehículo con impactos de arma de fuego el cual se encontraba sobre la carretera Panamericana Salamanca - Celaya frente a la empresa Henkel.

Elementos del Ejército Mexicano división Marina, fueron los primeros respondientes, quienes mencionaron que la camioneta presentaba impactos de arma de fuego, sin que se dieran más datos, así mimos no se menciono si había personas a bordo heridas o detenidas.

Versiones extraoficiales por parte de los elementos mencionaron que el vehículo pudiera tratarse de la camioneta robada en días pasados a personal de seguridad de la alcaldesa Beatriz Hernández, sin que esta versión sea oficial.

Al cierre de la emisión no se ha proporcionado alguna información sobre personas detenidas o heridas, por parte de las autoridades municipales no se ha emitido comunicado sobre el vehículo si se trata o no del robado el pasado jueves.