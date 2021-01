Encuentran a hombre y mujer sin vida en Apaseo el Alto

Apaseo el Alto, Gto.- Un hombre y una mujer fueron localizados sin vida en la comunidad Ojo de Agua de la Trinidad.

El reporte fue hecho por vecinos de esa localidad al 911 de emergencias de Seguridad Pública, por lo que elementos de la corporación acudieron al lugar y localizaron los cuerpos.

Los oficiales municipales encontraron los cuerpos tirados en la vía pública a un costado de un automóvil calcinado, en el lugar también dejaron una cartulina con mensaje. Además estaban maniatados.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca [VIDEO] Encuentran tres cuerpos embolsados en Tablas de la Virgen

La zona fue acordonada por los policías municipales para después dar aviso a la Fiscalía Regional C, quien se hizo cargo del levantamiento de los cadáveres y evidencias que fueron llevadas al Servicio Médico Forense.

Vecinos del lugar mencionaron que las víctimas no eran de la comunidad ya que no lograron reconocerlos, por tal motivo están en calidad de no identificados.