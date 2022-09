Trágico choque enluta a la comunidad Loza de Barrera en Silao

León, Gto.- Este 2 de septiembre será recordado como el día que enlutó Loza de Barrera, en la comunidad fueron tres víctimas mortales y dos lesionadas de gravedad lo que dejó un choque de un camión de transporte público contra la parte trasera de un tráiler.

Fue alrededor de la siete de la mañana cuando se comenzó a escuchar del accidente, sus habitantes estaban preocupados debido a que la mayoría trabaja en empresas ubicadas en los límites de León -Silao.

A través de redes sociales, familiares de los accidentados comenzaron a recabar más información e inmediatamente se trasladaron al lugar de los hechos, ahí encontraron una escena desgarradora, los cuerpos de sus hijos, hermanos y vecinos yacían acostados en el pavimento cubiertos con una sábana en color azul, sus objetos personales estaban esparcido, mochilas, objetos personales se podían observar y el camión destrozado quedó justamente al centro de las víctimas.

Señora Ofelia.

“Sentí que se me fue el aire cuando vi cómo quedó el camión, solo de acordarme me dan ganas de llorar, no me gustaría estar en los zapatos de los familiares, pero es un hecho que nos dolió a todos y nos enlutó”, dijo María.

En Loza de Barrera reinaba el silencio y el dolor, las calles de terracería estaban vacías sólo había gente afuera de tres domicilios donde vivía Christian, Carmen y Ana Luz, vecinos fueron acompañar y brindar palabras de apoyo a las familias de los trabajadores que solo buscaban llevar dinero a sus hogares.

“Ahora quién me va a decir mamá te quiero mucho”

Con lágrimas en los ojos y voz entrecortada, Ofelia, madre Christian estaba en su casa en compañía de familiares, amigos y vecinas esperando el cuerpo de su hijo; sentada en una silla de plástico recordó que todos los días el joven de 23 años se levantaba a las 5:20 para alistarse y estar a las 5:40 en la parada del autobús.

“Siempre me decía: ya me voy amá, Dios siempre te cuide, pero ahora ya no me volvió mi hijo… se me acabó mi hijo, se me acabó en ese accidente y se me acabaron mis ganas de vivir”, dijo.

Trabajaba como operativo en la empresa denominada Leche León, tenía seis meses de haber ingresado a trabajar, era el pilar de su casa, el dinero que ganaba era destinado para gastos del hogar y apoyar a sus dos hermanos menores que estaban estudiando.

“Ahora qué voy hacer, él era mi todo, mi ganas de salir adelante, nos apoyaba en todo a su padre y a mí”, comentó.

Expresó que siempre va a recordar a su hijo por su manera de ser y por lo bondadoso que era.

Ese terrible accidente también cobró la vida de Ana Luz de 39 años de edad y Carmen de 50 años, ambas dejaron a hijos en orfandad, ellos menores de edad.

Familiares, vecinos y amigos comentaron que Ana Luz era muy trabajadora, siempre se levantaba temprano para ir a trabajar para que a su familia no le faltara de comer y darle lo mejor posible para tener una vida digna.

“Era mi amiga… era una mujer muy luchista y trabajadora, siempre andaba de un lado a otro para que a su familia no le faltara nada, hoy recibimos la noticias de que falleció eso nos rompió el corazón a todas las personas que la queríamos mucho”, dijo Raquel.

En cambio Carmen, era viuda y aunque poco se supo de su vida, vecinos dicen que era una mujer sonriente que cuando pasaba por la calle siempre saludaba a todos y se dirigía a su hogar para estar con sus hijos.

Ya presentía el accidente

Raquel, vecina de la comunidad mencionó que desde que inició la semana se sentía un ambiente de tristeza, las personas casi no salían de su hogar y el ambiente lo calificó como raro.

“Hemos platicado varias personas de la comunidad y hemos llegado a la conclusión de que ya se presentía el accidente, todavía ayer (primero de septiembre) se sentía melancolía, como ganas de llorar sin saber porqué, yo creo que ya presentíamos que algo malo iba a suceder”, señaló.

Loza de Barrera es una comunidad ubicada en Silao,Guanajuato, tiene alrededor de 500 habitantes, la mayoría de las viviendas son pequeñas y humildes, debido a la falta de oportunidades y de empleo, hombres y mujeres acuden a trabajar en parques industriales, al no tener la mayoría transporte utilizan el de la empresa.

Mencionan que hay choferes que hacen hasta dos turnos juntos y no tienen precaución al conducir, por exceso de trabajo en ocasiones se les hace tarde y con tal de llegar puntual a las empresas se pasan topes, piedras y no dejan a un lado las normas de seguridad.

“Nosotros pedimos que todos los choferes de todas las empresas sean valorados médicamente, que les realicen antidoping y que contraten más porque hay ocasiones que no duermen y no tienen cuidado al manejar, si ya pasó un accidente no queremos que sean dos, ya no queremos que haya más muertes aquí ni en otro lugar”, expresaron vecinos.

Ya pasaban de las ocho de la noche y los habitantes continuaban esperando a las víctimas a fuera de sus hogares, aún faltaban documentos por arreglar, pagos por realizar para que les entregaran los cuerpos.

“Dicen que llegarán como a la una o dos de la madrugada, pero aquí estamos todos reunidos para darles un último adiós”, dijeron.

En relación de las personas lesionadas, las casas estaban solas, sus familiares estaban en el hospital haciendo guardia ya que les habían dado 72 horas para que reaccionaran, de no ser así las desconectarían, finalizaron los vecinos.