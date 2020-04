Detienen a hombre por tentativa de homicidio

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex) .-Por tentativa de homicidio fue puesto a disposición un hombre que arremetió con arma blanca en contra de un elemento de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de Guanajuato, quien acudió a brindar atención a un caso de violencia contra la mujer.

Los hechos se registraron durante este domingo, cuando un hombre agredió fisicamente a su pareja sentimental en Presa de Guanajuato, evento al cual acudieron elementos policiales para intervenir.

Sin embargo, el agresor, el cual responde al nombre de Héctor de 37 años de edad, agredió con una guadaña a uno de los dos elementos que intervinieron, narró el titular de la Secretaria, Samuel Ugalde García.

Aunque los ataques fueron al pecho y a la cabeza, el casco y el chaleco táctico lograron detener la trayectoria del arma blanca, el policía solamente sufrió un golpe en el tórax, detalló Ugalde.

El funcionario municipal destacó el trabajo de los elemento policial, quien logró controlar la situación y momentos después se sometió al agresor para trasladarlo a l zona de barandilla.

“Un reconocimiento para el elemento arriesgo su vida, eso a veces no sale, a veces no se les da, el elemento acude, la complexión del sujeto agresor, a la complexión del elemento de policía dista mucho, el agresor es una persona robusta, la verdad si se tornó agresivo, etcétera demás, sin embargo controlo muy bien la situación el elemento, no sin esto de que se llevara sus golpes”, manifestó.

Ugalde García informó que el el detenido fue puesto a disposición ante el Ministerio Público por homicidio en grado de tentativa en contra del elemento, cuya sanción será determinada por la Fiscalía General del Estado.

Expuso que la víctima del agresor no quiso interponer una denuncia en contra de su atacante, sin embargo se dio parte a la Dirección de Atención a la Mujer para que de seguimiento al caso.

“Mas allá de que la señora decía que no que ya no quería nada, etcétera, lo cual me parece, digo puede tener muchas cosas, puede ser temor de la señora, etcétera, pero bueno eso ya se le dio esta a la Dirección de la Mujer para darle seguimiento, pero se le puso también por tentativa de homicidio, homicidio en grado tentativa en agravio del elemento”, agregó.

Samuel Ugalde recordó que en algunos casos las leyes han sido más severas para quienes agredan fisicamente a los elementos policiales.