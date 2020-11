Denuncian presunto abuso sexual a menor en León

LEÓN, Gto; Un menor que cursaba el tercer grado de primaria, en un colegio privado de León, sufrió presunto abuso sexual por parte del director de la institución educativa. A diez meses del hecho y debido a diversas anomalías en el proceso de investigación, sus padres decidieron dar a conocer públicamente el caso.

A través de una rueda de prensa, el matrimonio formado por los señores María y Alfonso, originarios de la ciudad de México y que desde hace seis años, vinieron a vivir a León, con sus tres hijos de 14,11 y 9 años cumplidos actualmente.

De acuerdo a la información revelada por el matrimonio, sus hijos estudiaban en el colegio Liceo de León, hasta febrero de este año.

En rueda de prensa, la señora María, informó que las dos últimas semanas de enero ella y su esposo salieron de la ciudad por cuestiones de trabajo y dejaron a los niños bajo los cuidados de su abuela y un tío.

El abuso

A su regreso, el menor de nueve años, les informó que había sido víctima de abuso por parte del director de la escuela, de nombre Roberto N.

“Mi hijo era muy independiente, ahora tiene miedo, desde que regresamos no le gusta dormir solo, cambió su actitud y su conducta” informó Alfonso.

La pareja dijo que su hijo les había relatado lo siguiente: “mi hijo dijo que un día estaba en clases y le había dolido el estómago , por lo que pidió permiso a su profesor para ir al baño, cuando estaba dentro, el director Roberto le tocó varias veces la puerta pero él no abrió. Al salir, nos contó que lo estaba esperando afuera.

“Mi hijo me dijo que lo llevó a la oficina, la cerró con llave, bajo las cortinas, lo tomó del cuello, le dijo que estaba listo para tener sexo y le dio un beso en la boca, le pregunté si le había hecho algo más pero me dijo que no, desde ese día ya no quiso ir y los dimos de baja a los tres de esa escuela”. Explicó la señora María.

Denuncian ante la Fiscalía

El 10 de febrero, el matrimonio presentó la denuncia ante la Fiscalía, aunque en un inicio, no quisieron abrir la carpeta de investigación, pues las autoridades ministeriales, les informaron que ellos solo podrían proceder en caso de que el niño hubiera sido violado.

Tras insistir, por fin pudo proceder la denuncia y al ser llevados a audiencia y debido a los pocos argumentos del agente del ministerio Público, el juez, decretó que no procedía la demanda.

Apelan resolutivo

El matrimonio apeló la resolución del juez y ante el Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, lograron obtener la orden de aprehensión en contra de Roberto N. pero esta no ha sido cumplimentada.

María y Alfonso informaron también que durante todo el proceso, han cambiado en tres ocasiones de agente del Ministerio Público, pues no han defendido a su hijo como se merece.

Aunado a ello, personal docente de la escuela y otros padres de familia les han mostrado su rechazo y les han dicho que el director Roberto, es una persona con muchas influencias y por ello no le pueden hacer nada.

Otros casos

La familia del menor, refiere que ya había antecedentes del comportamiento del directivo con algunos alumnos, pero hasta que le pasó a su hijo fue que se dieron cuenta de que era real. A la fecha, otra madre de familia se ha puesto en contacto con ellos pues les aseguro que su hija había sido víctima de abuso por parte de la misma persona.

“Exigimos al Gobernador y al Fiscal que nos ayuden, que detengan al responsable y se haga justicia, ya pasaron más de diez meses y esto no se resuelve, por eso hemos decidido hacerlo público” . Expresó Alfonso.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado nada al respecto sobre este caso. Ante la SEG, fue levantado la queja con número CRU057/2020. La orden de aprehensión es la 1P2020-1238.