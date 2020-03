Dan sentencia a cuatro ex policías ministeriales por abuso de autoridad

La FGE a través de la Unidad Especializada en Investigación de delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos, concluyó investigación en contra de cuatro ex policías ministeriales acusados de abuso de autoridad y concusión. Los ex funcionarios públicos han sido sentenciados e inhabilitados para desempeñar cargos públicos. La Fiscalía General del Estado deja en claro que no hay cabida para aquellos elementos que hayan actuado en forma desleal e indebida en contra de la sociedad guanajuatense.

Los ex policías ministeriales son acusados de abuso de autoridad y concusión, delitos comprobados por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de delitos Patrimoniales y Robo de Vehículos.

⬇️Da clic aquí⬇️

Policiaca Muere joven en accidente de tránsito

Fiscalía General del Estado inició una carpeta de investigación al recibir una denuncia interpuesta por un particular, quien acusó a los hoy sentenciados, anunciando que el 30 de enero de 2020, lo despojaron de dinero en efectivo que llevaba en su cartera, además de que le exigieron otra suma de efectivo para devolverle el vehículo en que circulaba.

Al comprobar la entrega del dinero exigido por José “N”, Luis “N”, Cesar “N” y Julio “N”, se solicitó a un Juez de Control una orden de aprehensión, la cual fue cumplimentada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y los indiciados llevados a proceso por los delitos de abuso de autoridad y concusión

El 06 de febrero de 2020, se vinculó a proceso a los imputados por parte de Juez de control de Salamanca, imponiéndose medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y en esta fecha, se llevó a cabo el juicio por procedimiento abreviado, imponiéndose sentencia condenatoria, con las siguientes penas:

José, Luis y César fueron condenados a pena de prisión de 3 años, 11 meses y 20 días, Julio fue condenado a pena de prisión de 5 años, 6 meses, con mayor pena por haber liderado los hechos acreditados.

La Fiscalía General del Estado sostiene que un agente de investigación criminal es un profesional en la investigación de delitos y encarna los fines más nobles de esta institución pero también es un emblema viviente de fortaleza pública frente a la delincuencia, por lo tanto tiene un alto compromiso con los ideales que avivan esta institución, y no hay espacio para conductas deshonestas.