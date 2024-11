Comunicador independiente sufre agresión de policías municipales durante cobertura en Irapuato

El comunicador independiente Humberto Gutiérrez y su esposa fueron objeto de una presunta agresión por parte de policías municipales de Irapuato durante la cobertura de un accidente vial, en la que los sometieron y arrestaron.





Al comunicador y su esposa le fueron impuestas multas de 40 UMAS y estuvieron bajo arresto casi diez horas hasta qué familiares acudieron a hacer un pago parcial de esta sanción.





Los hechos tuvieron lugar este domingo en el bulevar San Roque, a la altura de la colonia Las Carmelitas, donde el comunicador relató, estaba en medio de su labor cuando fue agredido por elementos municipales.

"Llegue a revisar la zona, un elemento de la Policía Municipal me empieza a agredir verbalmente, me recorre hacia atrás y me agrede física y verbalmente, estábamos como a 50 metros atrás de donde estaba el hecho, llega luego un segundo elemento y me intenta someter y opongo resistencia, ahí fue".

Destacó que desconoce cuál fue la razón por la que lo agredieron primero verbalmente al tratar de hacer su trabajo, sin embargo dijo también que la peor parte se la llevó su esposa, quien por lo general, lo acompaña en el ejercicio de su labor independiente, pues ella también fue sometida y golpeada, dijo.

"Ella se queda con la motocicleta, pero cuando ve que me agarran a mí se acerca, le doy mi celular y ella empieza a grabar, entonces el otro elemento la empieza a golpear y le quita el teléfono, el cual no me entregaron hasta cinco horas después".

Cuestionó el actuar de elementos que agredieron a su esposa, pues incluso para hacer una detención había personal femenino en la escena, pero no intervinieron.

"Me trasladaron con agresiones e intimidaciones como a las 10:00 a barandilla, con Juez Cívico hasta la 1:15 de la madrugada, el juez me pregunta, le doy versión y dice que no es válida, que no concuerda con la de los policías".

Tras esta situación, Humberto Gutiérrez acudió a solicitar atención de las autoridades municipales para interponer una queja ante la unidad de Asuntos Internos, fue recibido por personal de enlace y comunicación, sin embargo aseguró que también interpondrá denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.

"Quiero ver que va a proceder con los elementos, se van a sancionar o no, pero qué nos dejen hacer nuestro trabajo, no soy nuevo en esto, tengo 18 años en la cobertura policíaca, sé lo que debo hacer.