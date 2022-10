Buscan a salmantino desaparecido

La Fiscalía del Estado de Guanajuato emitió un oficio debido a la desaparición de un salmantino, por lo que familiares y autoridades piden a la ciudadanía su cooperación para dar con el paradero de él.

Antonio Prieto Rodriguez salió de su domicilio el pasado 4 de octubre rumbo a su trabajo y después de pasar la hora de su jornada laboral no llegó a su casa y se ignora su paradero.

Cuenta con una media filiación de 1.80 metros, peso aproximado 70 kilogramos, de complexión delgado, tez moreno, cabello corto, lacio, color negro, cara ovalada, frente mediana, cejas pobladas, ojos no muy grandes, un poco rasgados, color café, nariz larga un poco ancha, labios gruesos, no usaba barba ni bigote, no usa anteojos, no tiene prótesis, no tiene tatuajes, tiene una cicatriz en su ceja derecha en forma de raya, tiene un lunar en su cara cerca de la nariz del lado derecho.

En caso de que se obtenga alguna información por parte de la ciudadanía, se dé aviso ante la fiscalía a los números telefónicos 462-635-71-00 extensión 44203 y/o 44243 ya que se inició la Carpeta de Investigación 54086/2021, radicada en esta Unidad de Investigación de Tramitación Común 5.