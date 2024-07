Buscan a menor desaparecida en Salamanca

Una menor de edad se encuentra desaparecida desde el pasado 16 de julio, familiares y amigos han dado aviso a las autoridades, se vio por última vez cerca de la carretera a Cárdenas.



María José García López de 15 años de edad, no ha sido localizada y no hay algún dato que lleve a su paradero, familiares indicaron que no entienden al momento el porqué de su no localización.



De complexión delgada, altura promedio de 1.65 mts, de tez clara, cabello lacio castaño, son algunas de las características de la menor desaparecida, además de que fue vista por última vez con una sudadera gris, pantalón negro y tenis en color blanco.



Se teme que sea víctima de algún delito debido a su minoría de edad, fue vista afuera de una residencial ubicado en el Blvd. Bicentenario cerca del camino estatal que conduce a la comunidad de Cárdenas.

En lo que va delpor desaparición de menores, de los cuales un 80% han sido localizados con vida, mientras que algunos siguen sin ser encontrados y otros han sido localizados en fosas clandestinas.