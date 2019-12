Buscan a jovencita de 14 años

LEÓN, Gto; Una menor de 14 años se encuentra desaparecida desde la tarde del domingo. A través de redes sociales, sus familiares comenzaron una campaña para dar con su paradero.

Se trata de Miriam Vázquez Negrete, quien fue vista por última vez alrededor de las cinco de la tarde, cuando salió de su casa en la colonia Nuevo León.

De acuerdo a lo informado en la publicación realizada en las redes, se dijo que no contestaba ni llamadas ni mensajes. Sus familiares han comenzado a reportar que ya contestan el teléfono, pero no saben si es ella o no, por lo que continúan con la búsqueda.

Ella es de tez blanca y tiene el cabello en color castaño con un largo debajo del hombro. Cualquier información favor de llamar al número 4775500471.