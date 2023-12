Balean a hombre en la colonia San Juan Chihuahua

Un hombre murió de gravedad la noche del jueves en una calle de la colonia San Juan Chihuahua se desconoce el motivo de la agresión así como los agresores.

Te recomendamos: Intentan robar en refinería de Salamanca y mueren intoxicados

Cerca de las 19 horas se dio aviso al sistema de emergencias sobre la detonaciones de arma de fuego en la calle 1ro Privada de Veracruz de la colonia antes mencionada dónde se informaba que a través de la ventana, una persona vio como asesinaban a un hombre.

Di mediato elementos de policía municipal realizaron un operativo en la zona encontrando el cuerpo, por lo que resguardaron la zona dieron aviso a paramédicos de Cruz Roja.

Al llegar la ambulancia, los elementos de la benemérita institución dieron las primeras atenciones al hombre herido, informando a los oficiales que presentaba diversos impactos de arma de fuego por lo que lo estabilizaron y de manera inmediata quisieron trasladarlo hasta un centro hospitalario sin embargo falleció antes de subirlo a la ambulancia.

Sobre la persona atacada no se brindó información, así mismo vecinos de la zona no comentaron si era o no de la colonia o conocido de alguna persona o dueño de la vivienda donde fue ultimado.

Ante esta situación colonos abordaron a los municipales para solicitarles que se hicieran más rondines en la colonia ya que se ha catalogado como una de las zonas más tranquilas del municipio sin embargo ante la falta o la luz la presencia de patrullas por la zona demente vaya ocurrir ocurriendo más hechos como este.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Al lugar llegaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal quienes continuaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer el hecho, personal de Semefo se encargó de levantar el cuerpo y trasladarlo al anfiteatro de la zona.