Ataque armado deja una persona sin vida en la comunidad La Luz en Salamanca

Un hombre sin vida, es el saldo de un ataque armado en la comunidad La Luz, el cuerpo quedó al interior de un inmueble ubicado en la calle Ignacio Zaragoza, a unos metros del libramiento carretero Sur.

Fue alrededor de las 6:50 de la mañana que se registró el ataque ya que los reportes comenzaron a darse al sistema de emergencia 911 pero al momento se desconocía si había personas lesionadas o no en la zona.

Fue hasta que las unidades de policía municipal, arribaron al lugar y fueron alertadas que sobre la calle antes mencionada en un domicilio, se encontraba el cuerpo de un hombre aproximadamente 30 a 35 años de edad, quien ya no respondía a los llamados de las personas que habitan en la comunidad.

Paramédicos de Cruz Roja acudieronal sitio y al revisar el cuerpo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que dieron aviso a personal de la fiscalía.

En el lugar, se registró un perímetro de seguridad donde participaron elementos de policía municipal, Guardia Nacional y elementos de FSPE quienes resguardaron el lugar el hecho además de ir recabando más datos de lo sucedido.

El hombre no fue identificado en el lugar, solamente se informó que oscilaba entre los 30 y 35 años y no portaba identificación, no se proporcionó más información sobre la vestimenta del mismo.

Elementos de la fiscalía arribaron al sitio y comenzaron a realizar las investigaciones correspondientes, recabando información así como indicios que servirán para la carpeta de investigación.

Se espera que en las próximas horas se realice un informe por parte de la fiscalía para ver los avances del hecho doloso, personal de Semefo se encargó de trasladar el cuerpo al anfiteatro de la zona para la práctica de la necropsia de ley.

