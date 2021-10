Atacan una caseta y dos estaciones de la Policía Municipal en León

León, Gto.- En hechos simultáneos, a la misma hora una caseta y dos estaciones de la Policía Municipal fueron atacadas por hombres armados. El saldo de estas cruentas agresiones en contra de la corporación fue de un policía fallecido y dos más lesionados, uno de ellos de gravedad.

Así ocurrió

Fue alrededor de la 01:45 horas de la tarde, que los números de emergencia, recibieron el reporte de un hombre civil, baleado en las calles de Valle de Señora, rápidamente, se implementaron los protocolos por parte de la Policía Municipal. El hombre fue llevado estable a un hospital.









En ese momento, al estar interviniendo en ese hecho, que a través de la radiofrecuencia de la corporación, los oficiales que víctimas de los ataques, comenzaron a reportar los hechos simultáneamente.

“Nos están atacando”

Elementos de la Policía que mantuvieron su anonimato, comentaron en los distintos puntos que a través de los radios, sus compañeros pidieron apoyo y comenzaron a reportar los hechos. “Nos están atacando, manden ayuda rápido, fue lo que nuestros compañeros dijeron y después ya no respondieron”.

Rápidamente se implementó un fuerte operativo, patrullajes, retenes, dispositivos de vialidad y de búsqueda, se desplegaron por toda la ciudad. Elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, Ejército Mexicano y Guardia Nacional, sumaron esfuerzos para realizarlo.

Los ataques

El primer hecho fue en la caseta de San Isidro, ubicada en la calle Acanto y la esquina con bulevar San Pedro. En punto de las dos de la tarde, un hombre armado que llevaba una malla transparente tapándole el rostro, vestía pantalón de mezclilla azul, playera roja, gorra y tenis blancos. Entró con un celular en la mano y al estar dentro de la oficina, sacó un arma de fuego que ocultaba en sus ropas y disparó contra el oficial comisionado a esa estación. El policía, fue trasladado grave a un hospital

En San Manuel

El segundo hecho, ocurrió a la misma hora, en la caseta ubicada a las afueras de una fábrica de calzado para niños, en el bulevar Vasco de Quiroga y el bulevar Saturno. Hombres armados llegaron y dispararon a quemarropa contra el oficial causándole lesiones que acabaron con su vida de manera instantánea.

León Dos

El tercer y último ataque, fue en la Estación León Dos, ubicada en el cruce del bulevar del mismo nombre con Mariano Escobedo. Al menos tres sujetos armados que portaban armas largas, llegaron e hicieron lo mismo que en los otros dos hechos.

Local Despiden a personal policíaco de Juventino Rosas

En esta última agresión, uno de los tipos vestía pantalón de mezclilla, chamarra, tenis gorra y cubrebocas, todo de color negro. El otro vestía sudadera color café claro, forra azul, pantalón de mezclilla y pantalón negro. El tercero llevaba una sudadera negra con capucha, gorra y también cubrebocas. Todos portaban armas largas.

En los tres casos, antes de retirarse, los agresores dejaron cartulinas con mensajes amenazantes, alusivos al mismo grupo criminal.

Resguardo, acordonamientos y operativos

Las casetas y estaciones que fueron atacadas, así como el resto de todas las instaladas en la ciudad, comandancias y cepoles, fueron custodiadas de inmediato por las Fuerzas Federales y Estatales.

En las que se registraron los hechos, se realizó el acordonamiento correspondiente para el resguardo de los indicios, casquillos percutidos, manchas de sangre y las cartulinas, se repetían en cada una de las escenas de estos lamentables ataques.









Un auto blanco, fue captado por las cámaras del C4, como uno de los involucrados en estos lamentables hechos y a pesar de los operativos, no fue localizado. En los arcos carreteros, ubicados en la salida de la ciudad, también fueron colocados retenes de las diferentes corporaciones de Seguridad. Estos puntos fueron la salida a Silao, a Cuerámaro, San Francisco del Rincón, San Felipe y Lagos de Moreno.

Bravo Arrona guarda silencio

El Secretario de Seguridad Pública, acudió a los sitios donde fueron los ataques. Pero no quiso emitir ninguna declaración sobre estos hechos. Por su parte la Alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos reprobó los hechos y precisó que no bajará la guardia y seguirá trabajando en aras de mejorar la seguridad tanto para la ciudadanía como para la corporación policíaca.

Condenamos los hechos registrados esta tarde, en el que fueron atacados 4 compañeros en sucesos simultáneos. Lamentablemente, 1 perdió la vida y hay 2 en atención.



Se despliega un intenso operativo en conjunto con las fuerzas federales y estatales para dar con los responsables. — Mi Ciudad Segura (@Seguridad_Leon) October 20, 2021

“Repruebo contundentemente los hechos sucedidos, los ataques a elementos de nuestra corporación y estaremos trabajando arduamente para dar con los responsables, ya tenemos comunicación con la Fiscalía, con la Secretaría de seguridad Pública del Estado y Gobierno federal a efectos de estar buscando a los responsables no podemos permitir este tipo de hechos, nuestros elementos salen trabajan todos los días y dan la vida por nosotros y haremos todo lo que está en nuestras manos para que esto no quede impune”, declaró.

La Presidenta Municipal, se solidarizó con las familias tanto del oficial fallecido como de los dos lesionados e informó que les brindará todo el apoyo. “Es muy doloroso perder a un familiar, tienen madres hijos, hermanos y en ningún momento voy a dejar solas a las familias de los oficiales, tomaré el toro por los cuernos.

Para finalizar, Gutiérrez Campos agregó que seguirá cambiando el modelo de seguridad, la operatividad y que no se echará para atrás para dar los resultados. Manifestó que no dejará sola a la corporación y pidió a la ciudadanía no difundir mensajes de los grupos delictivos. “Queda muy claro, quienes son los buenos y quiénes son los malos”. Concluyó.