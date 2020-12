Asesinan a mecánico y lesionan a su padre en Valle del Real

León, Gto.- Un hombre de 30 años y su padre, ambos de oficio mecánico, fueron atacados a balazos en la colonia Valle del Real. El hijo falleció y su progenitor resultó gravemente lesionado.

El crimen

Esta agresión con armas de fuego ocurrió a las diez de la noche de este jueves sobre la calle Real de Coahuila, entre Valle del Desván y el bulevar Atotonilco, en la colonia referida anteriormente.

Las víctimas fueron identificadas como Javier de 53 años y su hijo del mismo nombre de 30 años de edad, ambos domiciliados en el sitio.



Reparaban una camioneta

Los mecánicos estaban afuera de su casa reparando una camioneta, cuando hombres armados arribaron al sitio y les dispararon en varias ocasiones, para después huir del lugar en dirección al bulevar Timoteo Lozano.

Las víctimas ingresaron al domicilio al escuchar los disparos pero fueron alcanzados por las balas.

Testigos del crimen, indicaron que los agresores huyeron en una camioneta de color blanco, sin embargo esto no ha sido confirmado por las autoridades.



Muere el hijo

Luego de los reportes a los números de emergencia, oficiales de la Policía Municipal y paramédicos de Bomberos, acudieron al sitio para atender a los lesionados.

Los socorristas confirmaron que Javier de 30 años ya no tenía signos vitales, pues presentaba al menos tres impactos de arma de fuego en la cabeza.

Su padre fue llevado a un hospital en condiciones delicadas, pero no se precisó en qué parte del cuerpo recibió los disparos.

Casquillos

La escena del crimen fue acordonada por los policías para resguardar los casquillos percutidos y otros indicios encontrados en la zona y dar inicio a las labores de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado.