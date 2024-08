Asesinan a balazos a taquero en el mercado Miguel Hidalgo en Valle de Santiago

Una persona sin vida fue el saldo que dejó un ataque armado al interior del mercado Miguel Hidalgo en Valle de Santiago.

Los hechos ocurrieron al filo de las 10:15 de la mañana, cuando a los números de emergencia 911 fue reportado un ataque armado en una taquería ubicada en el mercado Miguel Hidalgo en Valle de Santiago.

Testigos oculares narraron que el hombre de oficio taquero se encontraba alistándose para la venta del día, cuando hombres fuertemente armados arribaron hasta el punto en donde se encontraba y sin mencionarle media palabra le dispararon en diferentes ocasiones.

El señor Gustavo fue asesinado de varios balazos. / Fotos / El Sol de Salamanca

Tras el hecho, los policías preventivos de inmediato llegaron a acordonar la zona e implementar un operativo para detener a los culpables, pero el resultado fue negativo ya que no encontraron a los responsables de quienes no se sabe si, solamente que traían armas de grueso calibre.Además de la policía preventiva llegaron hasta el lugar de los hechos, los elementos delpara vigilar la zona.Más tarde arribaron los paramédicos quienes luego de revisar al comerciante, sin embargo, señalaron que no presentaba signos vitales, por lo cual informaron de los hechos a los policías preventivos y se retiraron del lugar.

En pleno centro de la ciudad fue asesinado Gustavo.

Finalmente, arribaron los agentes depara reunir la información necesaria y para armar los expedientes para poder esclarecer este delito y más tarde el personal de la Unidad de Traslado de indicios llevaron el cuerpo a las instalaciones delpara conocer las verdaderas causas de su muerte.Hasta el momento, el hombre fue identificado como Gustavo, de oficio Taquero, sin embargo, será la, quien dé a conocer más datos sobre este hecho en el municipio.