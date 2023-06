Asesinan a activista de la comunidad LGBTQ+ en Moroleón

MOROLEÓN Gto.- (OEM-Informex).- Asesinan a Iván, promotor de la comunidad LGBT en el municipio de Moroleón, quien el pasado fin de semana participó en la marcha del orgullo y la diversidad, los hechos ocurrieron en uno de sus establecimientos en la Avenida Puebla. Destaca que en su cuenta de Facebook oficial la Alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sanchez Barragán lamentó los hechos.

Poco después de las 19:30 horas elementos policiacos tomaron conocimiento sobre detonaciones por arma de fuego en un local de ropa ubicado en la avenida Puebla esquina con la calle Aguascalientes, por lo que de manera inmediata se desplegó una movilización policiaca.

El reporte fue confirmado al momento en que se localizó el cuerpo de una persona tirado en el piso que presentaba varios impactos producidos por proyectil de arma de fuego, por lo que la zona quedó fuertemente resguardada.

Momentos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron con la intención de brindar los primeros auxilios a la víctima quien lamentablemente ya no contaba con signos vitales, por lo que dejaron la zona en resguardo de los oficiales.

Según los primeros informes sujetos armados a bordo de un vehículo arribaron hasta el local de Ivan Pantoja en su búsqueda para acribillado a quemarropa huyendo con rumbo desconocido luego de lograr su cometido.

SE TRATABA DE PROMOTOR DE LA COMUNIDAD LGBTQ

Más tarde se confirmó que se trataba del joven Ivan Pantoja de 35 años de edad quien era un empresario muy apreciado por el municipio y activista de la comunidad LGBTQ+, quien en días pasados había participado en la marcha del orgullo y la diversidad como promotor.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes. | Foto: El Sol del Bajío

PREVIO ATAQUE

Cabe recordar que el pasado 17 de junio de 2021 Iván sufrió un atentado en el mismo establecimiento que dejó como saldo una pérdida total de su patrimonio dónde por fortuna resultó ileso y pudo recuperarse nuevamente para continuar con su emprendimiento.

ALCALDESA LAMENTA LOS HECHOS

Por su parte la alcaldesa de Moroleón, alma Denisse Sánchez Barragán a través de su cuenta oficial de Facebook externó sus condolencias con el mensaje “A un ser humano lleno de alegría, de entusiasmo, por haber hecho de esta ciudad un lugar mejor para la comunidad LGTB y marcar la diferencia en todo lo que hacía, le agradezco siempre infinitamente su amistad, su entrega pero sobre todo las ganas que me dejas de seguir adelante acompañando a esta hermosa comunidad en tu honor y tener un México hermoso para todos y todas, lleno de igualdad y amor al prójimo; Nos harás mucha falta querido amigo, tu amistad incondicional jamás la olvidare, serás un recuerdo eterno que me acompañará siempre y me reconfortará cuando ocupe de ti, Te amo amo siempre Ivan Pantoja”, publico.