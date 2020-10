Acusan a Guardia Nacional de robo a casa habitación en León

León, Gto.- Por tercer fin de semana consecutivo, se ha registrado otro robo a casa habitación, por presuntos elementos de la Guardia Nacional. Esta vez fue en la colonia Paseos de la Fragua, ubicada en el Polígono de las Joyas. El anterior fue en el domicilio del Ex futbolista Jorge Davino en Balcones del Campestre y el primer caso en Jardines de Santa Fe. De los tres hechos ya hay denuncia.

Hasta el momento, la Guardia Nacional no ha manifestado su postura por estos hechos registrados en la ciudad, durante los últimos tres fines de semana.

En Paseos de la Fragua

Esta vez, el robo ocurrió a las 09:19 horas de la noche del sábado 24 de octubre, en un domicilio ubicado en la calle Cuenca Matallana y la esquina con Cuenca Rabiego.

En los videos difundidos en redes sociales, pertenecientes a las cámaras de video vigilancia del lugar, se observa a tres elementos de la Guardia Nacional, dos de ellos están en el mostrador y otro está cuidando el acceso.

Luego, los dos hombres suben a la planta alta del lugar, entran a la casa, toman una mochila pero al percatarse de que había cámaras, apagan las luces y se retiran del lugar. Los afectados indicaron que se llevaron alrededor de 70 mil pesos y otros objetos.

Balcones del Campestre

Ocho días antes, el 17 de octubre, Jorge Davino, ex jugador y ex entrenador del Club León, denunció a través de un audio que hombres armados, vestidos como soldados habían ingresado a su casa a robar. El robo ocurrió a las diez de la noche.

“Me iba a dormir y se meten cinco hombres, disfrazados de soldados, me ataron de pies y manos y me dijeron que donde estaba la caja fuerte, les dije que no tenía y me dieron una patada y una cachetada, comenzaron a revisar cajones, muebles y se llevaron algunas pertenencias, relojes y alrededor de 4 o 5 mil dólares en efectivo que tenía. Me dejaron tranquilo y pasé un susto fuerte”, relató el ex jugador.

Jardines de Santa Fe

El primer caso de este modus operandi, fue el sábado 10 de octubre, cuando vecinos de Santa Fe denunciaron a través de un grupo de redes sociales, integrado por los colonos, que una camioneta de la Guardia Nacional, acompañada de un auto en color blanco, habían ingresado al fraccionamiento.

Los vecinos de esta colonia informaron que los hombres amagaron a los guardias, entraron al fraccionamiento y cometieron el robo en un domicilio.