Venezolanos varados en México temen que se agrave la crisis si Maduro logra la reelección

Venezolanos varados en la frontera norte de México, donde representan uno de cada cuatro migrantes irregulares interceptados, temen que se agrave la crisis con las elecciones de Venezuela de este domingo, cuando el presidente Nicolás Maduro podría reelegirse entre cuestionamientos.

“Queremos que cambie la dictadura, queremos otro presidente, ya queremos salir de tanto sufrimiento, todos queremos volver a nuestro país, esperamos y confiamos en Dios”, dijo a EFE la venezolana María Carolina Sangroni.

La mujer, que espera cruzar a Estados Unidos y ser recibida por familia que ya está allá, viajó con su esposo y dos hijos desde Venezuela hasta esta frontera huyendo de la crisis económica de su país.

Dijo que cientos de miles de venezolanos han salido porque las condiciones económicas no son suficientes siquiera para poder comer.

Para nadie es un secreto que Venezuela no está bien económicamente y que un sueldo allá no te alcanza para comer, eso es lo que nos obliga a salir.

Agregó que desde el Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) la economía del país empezó a retroceder y el autoritarismo ha sido contra la sociedad.

“Ha retrocedido mucho el país, (el régimen) no ha hecho nada por mejorarlo, todo ha sido igual desde que yo tenía 25 años, mandando ese régimen, no vemos cambios de nada por eso queremos otro presidente”, indicó la mujer que se hospeda en un albergue de Ciudad Juárez mientras espera la cita para pedir refugio en Estados Unidos.

Indicó que la migración masiva que se está dando está dejando solos los barrios de Venezuela.

“Mi mamá y mi papá se quedaron allá y me dicen que sí, que se ve muy triste, el barrio ya no es como antes, las personas ya no son como antes porque todos los días salen”, abundó.

Dijo que no se trata de migrar para quedarse en Estados Unidos, pues regresarían a Venezuela si se dan mejores condiciones que permitan vivir.

“Si mi país me ofrece algo diferente y el Gobierno sale, ¿por qué no regresar a mi país, donde nací y donde están mis tierras? Pienso que debo regresar allá”, dijo.

Esperanza de un cambio

Las elecciones en Venezuela ocurren mientras en México aumenta la llegada de personas de este país que huyen del régimen de Maduro.

La Unidad de Política Migratoria del Gobierno de México reportó 89.718 venezolanos “en situación migratoria irregular” de enero a marzo de 2024, un 324 por ciento más que lo reportado en el mismo lapso del año anterior, cuando registró 21.169.

Con ello, Venezuela es el principal país de origen de los migrantes irregulares en México, donde representan el 24.94 por ciento de los 359.697 detectados en el primer trimestre del año.

Leo José Quintero es otro migrante de Venezuela que está en Juárez esperando su cita para pedir asilo en Estados Unidos.

“Esperamos un cambio y que nuestro país se acomode para nosotros regresar a nuestro país, queremos un país libre, para que todos estemos como estábamos antes, felices sin estar de país en país, pasando tanto trabajo y necesidad porque ya estamos cansados”, dijo.

También dijo que esperan que no haya fraude en estas elecciones y que se lleven pacíficamente.

“Que (la jornada electoral) sea de paz y de bendiciones, que no vaya a haber guerra ni sangre, que sea un país calmado y que todo el mundo salga a votar pero sin pelea, sin guerra, sin que se mate nadie que salgamos a votar libremente y que nuestra Venezuela sea libre como antes”, indicó.

Coincidió en que el actual régimen arruinó la economía del país.

“Lo que ganó Chávez es que estropeó a toditas las empresas y el país se fue bajando, bajando y cuando ganó Maduro se terminó de bajar el país, y ahí es donde empezamos a migrar todos los venezolanos, siempre pensamos que íbamos a seguir creciendo y que íbamos a morir en nuestra Venezuela”, concluyó.