EU envía soldados para reforzar seguridad de su embajada en Irak

Estados Unidos envió el martes refuerzos militares a Bagdad para proteger su embajada, tomada por asalto por una multitud, anunció el secretario de Defensa, Mark Esper.

"Tomamos medidas de protección adecuadas en pro de la seguridad de los ciudadanos, militares y diplomáticos estadounidenses en el país y para asegurar nuestro derecho a la autodefensa. Enviamos fuerzas suplementarias para respaldar a nuestro personal en la embajada", señaló en un comunicado.

EU descarta evacuar su embajada en Bagdad

Estados Unidos descartó el martes planes para evacuar su embajada en Bagdad, atacada por manifestantes pro-iraníes que protestaban contra los bombardeos ordenados por Washington el fin de semana contra grupos paramilitares respaldados por Irán.

"Nuestra primera prioridad es la seguridad del personal de Estados Unidos", dijo un portavoz del Departamento de Estado en un comunicado.

"El personal estadounidense está a salvo y no ha habido infracciones", señaló. "No hay planes de evacuar la embajada en Bagdad".

El portavoz agregó que el embajador de Estados Unidos en Irak, Matt Tueller, ausente por un "viaje personal" previamente programado, está regresando a la embajada.

El secretario de Defensa, Mark Esper, dijo que el Pentágono está desplegando tropas adicionales en Bagdad para proporcionar seguridad a la embajada estadounidense después del asalto.

"El Departamento de Defensa está trabajando en estrecha colaboración con el Departamento de Estado para garantizar la seguridad de nuestra embajada y personal en Bagdad", indicó Esper en un comunicado.

Esper no dio detalles, pero es probable que el despliegue involucre a un pequeño número de infantes de marina, según una fuente de defensa estadounidense.

"Hemos dejado en claro que Estados Unidos protegerá y defenderá a su gente, que está allí para apoyar un Irak soberano e independiente", dijo el portavoz del Departamento de Estado.

"Estamos monitoreando de cerca la situación en Irak y pedimos al gobierno de Irak que proteja nuestras instalaciones diplomáticas de acuerdo con sus obligaciones", añadió.

El Departamento de Estado también dijo que "las manifestaciones respaldadas por Irán frente a la embajada de Estados Unidos no deben confundirse con los manifestantes iraquíes que han estado en las calles desde octubre para denunciar la corrupción exportada a Irak por el régimen iraní".

Un contratista estadounidense murió y dos soldados resultaron heridos el viernes en el ataque a una base estadounidense en Irak.

Estados Unidos acusó a una facción proiraní de estar detrás del ataque y en represalia realizó bombardeos aéreos que mataron a 25 combatientes, suscitando la indignación en Irak, donde este martes iracundos manifestantes entraron en el primer círculo de seguridad de la embajada en Bagdad antes de ser expulsados por las fuerzas del orden con gases lacrimógenos.