Ucrania juzgará al primer miembro del ejército ruso por crímenes de guerra

La Fiscalía de Ucrania anunció este miércoles que juzgará al primer elemento del Ejército ruso tras asesinar a un civil durante la ofensiva lanzada por Moscú el pasado mes de febrero.

La fiscal general ucraniana, Iryna Venediktova, dio a conocer que Vadim Shishimarin, comandante de la unidad 32010 de la cuarta división acorazada de la Guardia Kantemirovskaya de la región de Moscú, presuntamente asesinó a un civil en la región de Sumy.

Según la investigación de la fiscalía, el pasado 28 de febrero Shishimarin, de 21 años, mató a un hombre desarmado que iba en bicicleta por la carretera en la localidad de Chupajivka.

Tras un ataque del Ejército ucraniano, la columna de la que formaba parte el comandante emprendió la desbandada y el acusado, en compañía de otros cuatro soldados, se dio a la fuga en un vehículo civil incautado por la fuerza.

Al llegar a Chupajivka, se encontraron con la víctima, de 62 años, que iba hablando por teléfono, y Shishimarin le disparó a la cabeza con una ametralladora para evitar que les delatara a las tropas ucranianas.

Más tarde, el comandante fue capturado por las fuerzas de Kiev, y el pasado 4 de mayo el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) publicó un vídeo en el que confesaba haber disparado contra un civil.

Shishimarin se enfrenta a entre 10 y 15 años de prisión o a una pena de cadena perpetua si es condenado por los cargos de los que se le acusa, violación de las leyes de la guerra, en combinación con asesinato premeditado.

La campaña militar rusa en Ucrania ha sido señalada en repetidas ocasiones por una larga lista de crímenes de guerra, particularmente tras la desocupación de la ciudad de Bucha, cercana a Kiev, donde se encontraron decenas de cadáveres de civiles, algunos presuntamente con señas de tortura.

Pictures of some villages freed in Kyiv region, specifically Bucha, are devastating. Dead people lying outside of their houses, in what can only have been a “zachistka” - systemic execution of the men of each house. One body in front of every house. pic.twitter.com/6dQmp849tc — Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) April 2, 2022

A pesar de los señalamiento, que llegan incluso desde Naciones Unidas, el Kremlin rechaza que su ejército haya atacado a civiles, y acusa que se trata de un montaje por parte de Ucrania y sus aliados occidentales.