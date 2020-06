Trump no es apto para ser presidente de EU: Bolton

Donald Trump "no es apto para ser presidente" de Estados Unidos, dijo su exconsejero de Seguridad Nacional John Bolton en una entrevista difundida este jueves para promocionar su explosivo libro sobre su tiempo en la Casa Blanca.

"Creo que no es apto para ser presidente. No tiene la competencia para llevar a cabo el trabajo", dijo Bolton a la cadena ABC News.

Bolton está enfrascado en una pugna con el gobierno de Trump que intenta evitar por vía judicial que el libro de memorias "The Room Where It Happened" (La habitación donde ocurrió) llegue a las librerías la próxima semana, afirmando que hay información clasificada.

A menos de cinco meses de las elecciones presidenciales, Trump respondió raudo en Twitter afirmando que la obra es "pura ficción" y que "es una compilación de mentiras".

Bolton’s book, which is getting terrible reviews, is a compilation of lies and made up stories, all intended to make me look bad. Many of the ridiculous statements he attributes to me were never made, pure fiction. Just trying to get even for firing him like the sick puppy he is! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020

Los extractos del libro , que fueron publicados por tres diarios estadounidenses el miércoles, revelaron que Bolton acusó a Trump de pedirle ayuda en la reelección al presidente chino Xi Jinping, pasando por alto los encarcelamientos masivos de musulmanes uigures y otras minorías.

En la entrevista Bolton acusó a Trump de "estar tan centrado en la reelección" que dejó consideraciones de más largo plazo al margen.

"De verdad no había ningún principio rector que yo pudiera discernir más allá que lo que fuera bueno para la reelección de Trump", dijo Bolton a la cadena ABC News según los extractos de la entrevista que será publicada íntegra el domingo.