Se incendia la mayor planta productora de vacunas anticovid del mundo; hay cinco muertos

Autoridades de la India reportaron un fuerte incendio en el Serum Institute, el mayor fabricante de vacunas contra el coronavirus en el mundo.

El incidente dejó al menos cinco muertos, quienes perdieron la vida en el lugar al quedar atrapados.

De acuerdo a los primeros informes, un error en los trabajos de soldadura sería lo que provocó el incendio.

#LoUltimo|| India 🔥🔥



Se incendió parte de las instalaciones de Serum, la mayor fábrica de vacunas de todo el mundo, en donde se produce la vacuna de Oxford-AstraZeneca. #COVID19@JavierM_Monkey @TPU19J @Kaosama3 @mijamart88 @sikius21 @ChuoInvencible #VenezuelaUnidaYEnPaz pic.twitter.com/CyaMgWNrBE — La Sandinista (Mayita) 💛 (@nica_rojaynegra) January 21, 2021

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Debido a lo ocurrido, representantes de la empresa advirtieron que se retrasará "un poco" la reanudación de la producción; sin embargo, señalaron que se encuentran seguras las vacunas que estaban listas para enviarse, pues el incidente ocurrió en un sitio que está en obras, apartado de las instalaciones donde se fabrican.

Esta compañía asociada con Oxford-AstraZeneca, produce alrededor de 5 mil dosis de la vacuna anticovid cada minuto y son distribuidas en todo el mundo.

Foto: AFP

Por su parte, el presidente de la empresa, Adar Poonawala, lamentó lo ocurrido y expresó condolencias a las familias de las víctimas.

"Acabamos de recibir algunas actualizaciones preocupantes. Tras una mayor investigación, nos enteramos de que lamentablemente hubo fallecidos en el incidente. Estamos profundamente tristes y ofrecemos nuestro más sentido pésame a sus familiares", escribió en Twitter.

We have just received some distressing updates; upon further investigation we have learnt that there has unfortunately been some loss of life at the incident. We are deeply saddened and offer our deepest condolences to the family members of the departed. — Adar Poonawalla (@adarpoonawalla) January 21, 2021

India es el segundo país más afectado por el Covid-19, después de Estados Unidos, con más de 10 millones de casos declarados, aunque su tasa de mortalidad es una de las más bajas del mundo.

A principios de enero, fueron aprobadas dos vacunas: la Covishield, desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford y producida por el Serum Institute of India; y la Covaxin, fabricada por la empresa local Bharat Biotech.

India inició el sábado una de las campañas de vacunación más ambiciosas del mundo, para inmunizar a 300 millones de personas hasta julio.





|| Con información de AFP ||