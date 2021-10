ONU llama al G20 a unir esfuerzos para enfrentar calentamiento global

Ante la clara preocupación por el avance del calentamiento global, el secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, hizo un llamado a los líderes del G20 para unir esfuerzos y así frenar este aumento en la temperatura de la Tierra.

Guterres señaló que el planeta enfrenta un momento crucial y advirtió que existe un grave riesgo de que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021 (COP26) no obtenga el resultado esperado, situación que ha externado en diversas ocasiones.

"Varios anuncios climáticos recientes podrían dejar la impresión de un panorama más optimista. Desafortunadamente, esto es una ilusión. (...) Incluso si las promesas recientes fueran claras y creíbles, y existen serias dudas sobre algunas de ellas, todavía nos dirigimos a toda velocidad hacia la catástrofe climática. En el mejor de los casos, las temperaturas seguirán subiendo muy por encima de los dos grados. Eso es un desastre”, declaró el Jefe de la ONU desde Rusia.

Guterres y su participación en cumbre de G20

Guterres intervendrá ante la cumbre del G20, donde debe entregar un compromiso sólido, con objetivos claros de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, o la financiación a los países pobres para luchar contra el calentamiento global.

"Necesitamos más ambición y más acción (...) Eso (reducción de gases de efecto invernadero) sólo será posible con una movilización masiva de voluntad política y eso requiere confianza entre los actores clave", una confianza que resulta limitada por las grandes economías, tanto emergentes como desarrolladas. El objetivo más importante de la reunión del G20 debe ser restaurar la confianza".

Por tanto, reiteró su llamado a los líderes mundiales que lo integran para restablecer la confianza actuando frente a tres áreas prioritarias: además del cambio climático, la distribución desigual de las vacunas anticovid y la disparidad de recursos para la recuperación de una pandemia.

"Insto al G20 a que muestre la solidaridad que la gente quiere y que nuestro mundo necesita desesperadamente, y esto comienza por reconstruir la confianza y la credibilidad, en primer lugar, entre sus miembros".

Desigualdad de vacunas anticovid

Asimismo destacó la desigualdad que hay en el mundo respecto a la distribución de vacunas anticovid, reiterando que desde ya hace tiempo ha presionado al G20 para implementar un plan de vacunación global y así lograr que todos los países tengan acceso al antígeno.

"Esa es la única forma de poner fin a la pandemia para todos, en todas partes".

Comentó que la acción coordinada mundial ha pasado a un segundo plano frente al acaparamiento de vacunas y el nacionalismo de las mismas.

"Las personas de los países más ricos reciben una tercera dosis de vacuna, mientras que solo el 5 por ciento de los africanos están completamente vacunados".

Disparidad de recursos para recuperación de la pandemia

Sobre la recuperación económica tras la pandemia del Covid-19, Antonio Guterres explicó que las economías avanzadas están invirtiendo casi el 28 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) a este fin. Los países de ingresos medianos, esa cifra se reduce al 6.5 por ciento, mientras que para los menos adelantados es menos del dos por ciento.

Recordó que recientemente, el FMI invirtió 650 mil millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG), sin embargo, subrayó que este apoyo se destina en mayor parte a los países que menos lo necesitan.

“Por eso he pedido una reasignación sustancial, no simbólica, de los DEG no utilizados a los países vulnerables que los necesitan, incluidos los países de ingresos medios. El G20 tiene un papel clave para garantizarlo. El G20 tomó algunas medidas en relación con la deuda de los países en desarrollo. Pero se necesita mucho más”.

Por lo que el Jefe de la ONU pidió al G20 extender la iniciativa de suspensión del servicio de la deuda hasta el próximo año y la ponga a disposición de los países vulnerables, así como de los de ingresos medios muy endeudados que la soliciten.

“Los países no deberían verse obligados a elegir entre el servicio de su deuda o el servicio a su pueblo”, finalizó.

