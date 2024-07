Nancy Pelosi da visto bueno a Kamala Harris para su candidatura presidencial

La expresidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos Nancy Pelosi, muy influyente en el Partido Demócrata, anunció este lunes su apoyo a Kamala Harris para sustituir al presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre.

"Con inmenso orgullo e ilimitado optimismo por el futuro de nuestro país, apoyo a la vicepresidenta Kamala Harris para presidenta de Estados Unidos. Tengo plena confianza en que ella nos llevará a la victoria en noviembre", dijo Pelosi en un mensaje en la red social X.

Pelosi, una figura de gran peso dentro del Partido Demócrata, aseguró que conoce a Harris desde hace décadas y que ha visto su "fuerza y coraje" como defensora de las familias trabajadoras y su lucha por el derecho de las mujeres a elegir sobre su cuerpo.

Mundo Kamala Harris elogia a Biden en su primera aparición como aspirante a candidata demócrata

"Políticamente, no nos equivoquemos: Kamala Harris, como mujer en política, es brillantemente astuta y tengo plena confianza en que nos llevará a la victoria en noviembre", apuntó la histórica política estadounidense, de 84 años.

Pelosi, quien dejó la presidencia el año pasado tras las elecciones de medio mandato y hoy es legisladora representante por California, llamó al Partido Demócrata a estar unido y "avanzar para derrotar rotundamente a Donald Trump".

También puedes leer: Biden se va y entra Harris: la portada de Time sobre la renuncia a la candidatura demócrata

Menos de 24 horas después de que Biden abandonara la carrera a la reelección y nominara a su vicepresidenta, Harris, la política demócrata cuenta con más de medio millar de apoyos de delegados, de los mil 986 que necesita para conseguir la nominación.



Según un recuento elaborado por el diario The Hill, Harris ha logrado el sí de al menos 531 delegados, quienes han confirmado que votarán por ella en la Convención Nacional Demócrata, que se celebrará en Chicago del 19 al 22 de agosto.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Desde entonces, numerosas figuras políticas del partido le han mostrado su apoyo. Según un recuento del diario Washington Post, entre los 263 senadores y legisladores demócratas y 23 gobernadores, un total de 205 han apoyado a Harris, frente a 81 que no lo han hecho por el momento.