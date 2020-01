Maduro, dispuesto a negociar directamente con EU: The Washington Post

Washington.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó en una entrevista al diario estadounidense The Washington Post, publicada en las últimas horas, que está dispuesto a entablar negociaciones directas con E.U.

"Si hay respeto entre los Gobiernos, por muy grande que sea Estados Unidos, con respeto y diálogo, con intercambio de información veraz y comunicación, ten seguridad que se puede construir un nuevo tipo de relación", dijo Maduro, según la versión en español de la entrevista publicada por el periódico.

"En una relación de respeto y diálogo, todo es ganar-ganar -agregó-. En una relación de confrontación, todo es perder-perder. Esa es la fórmula".

En ese sentido, explicó que ha intentado en varias ocasiones tratar directamente con el presidente de E.U, Donald Trump.

The Washington Post informó en el pasado que Rudolph Giuliani, el abogado personal del mandatario estadounidense, estuvo presente en una llamada telefónica que Maduro mantuvo a finales de 2018 con el entonces legislador republicano por Texas Peter Sessions.

De acuerdo al rotativo, Maduro reconoció que no escuchó la voz de Giuliani durante la conversación, pero sabía que el exalcalde de Nueva York estaba presente en la llamada y esperaba que pudiera de alguna manera mediar para lograr un canal directo con Trump.

"Claro, en aquel momento era conocida su cercanía a Trump como su abogado", señaló Maduro. "Sabíamos que era una persona que podía trasladar ese mensaje directamente. En este momento ya no sé, porque han pasado muchas cosas con lo de Ucrania y el 'impeachment' (el juicio político)".

A su juicio, si comenzara un diálogo con Washington, el punto clave que él mismo, E.U. y la oposición deberían establecer sería acordar elecciones libres y justas, aunque resultaría difícil.

"Creo que hay que pensar más en grande -opinó- En las relaciones dentro de cinco, 10 años, y el resto del siglo 21".

La entrevista con The Washington Post, de más de una hora, se celebró el viernes por la noche en el palacio presidencial de Miraflores.

Durante el encuentro, Maduro destacó que sigue dispuesto a sentarse con el jefe de la Asamblea Nacional, el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por más de medio centenar de naciones, incluido E.U.; pero, de acuerdo al diario, parece que no es favorable a aceptar la demanda de la oposición de que abandone el poder para permitir un Gobierno de transición.

"Juan Guaidó es el responsable de haber perdido la Asamblea (Nacional)", indicó Maduro. "Él y sus errores. Que no me echen la culpa a mi ahora. Él es el que ahora tiene que dar respuesta a Estados Unidos".

Respecto a las sanciones impuestas por E.U. y las que la Unión Europea (UE) sopesa, el gobernante venezolano aseguró que no le importan.

"¿Te digo la verdad?", apuntó. "No me importa ni un poquito ni lo que haga Europa ni lo que haga Estados Unidos. No nos importa para nada. Solamente nos importa lo que hagamos nosotros. Por mil sanciones que pongan, no van a detenernos, ni a Venezuela".

The Washington Post recordó que esta es la primera entrevista a un medio estadounidense de renombre desde que Maduro interrumpió abruptamente una con Univisión el pasado febrero y deportó a los periodistas del país.