"La migración ilegal me salvó la vida", dice Trump en entrevista con Musk

WASHINGTON. El expresidente de EU y candidato republicano Donald Trump aseguró que la migración ilegal le "salvó" la vida el día del ataque en su contra y bromeó con que incluso va a dormir con el gráfico que mostró al público y que al girar la cabeza le permitió esquivar la bala.

"La migración ilegal me salvó la vida", le dijo al magnate Elon Musk en una conversación en directo con el dueño de X en esa plataforma.

La conversación inició con 45 minutos de retraso porque, según el multimillonario, la red sufrió un ataque masivo.

"Parece que se ha producido un ataque masivo de DDOS contra X. Estamos trabajando para pararlo", escribió el jefe de la plataforma antes conocida como Twitter, en referencia a un asalto cibernético conocido como de denegación de servicio, diseñado para exceder las capacidades de los servidores de la compañía y provocar un apagón del sitio.

La que se había anunciado como una conversación "sin límites" comenzó con muchos sin poder escucharla en directo, en un embarazoso revés para ambos.

"Este ataque masivo ilustra la oposición de muchas personas a simplemente escuchar lo que el presidente Trump tiene que decir", añadió Musk cuando la entrevista pudo ponerse en marcha.

La conversación dio inicio con el ataque en el que Trump resultó herido en una oreja el pasado 13 de julio durante un mitin en Butler, Pensilvania. Un joven de 20 años, abatido después por agentes, le disparó desde un tejado fuera del recinto y consiguió matar a una persona del público y herir a otras dos.

Justo antes de ser alcanzado en la oreja, Trump giró su cabeza para mostrar a la gente un gráfico que apuntaba según sus cifras a un descenso significativo de la caída de la llegada de migración ilegal durante su mandato.

“Fue un milagro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo, por mucho que me gustes”, le comentó a Musk.

Trump dijo alegrarse de haber usado ese gráfico. "Voy a dormir siempre con él", bromeó.

Como es habitual en su discurso, acusó a la administración de Joe Biden de abrir la frontera a los "migrantes ilegales" y de permitir que países como Venezuela hayan conseguido reducir su nivel de criminalidad al “deshacerse” de esas personas.

La migración ilegal amenaza a Estados Unidos

Trump restó importancia a la rapidez con la que se levantó tras el ataque y que ofreció una imagen que quedó para la posteridad, con la oreja ensangrentada y el puño en alto mientras seguía rodeado por las fuerzas del orden.

"Quería hacer saber que estaba bien. Era algo muy importante para mí. Antes de que me levantara y de que levantara el puño no sabían si estaba vivo. Y cuando lo hice simplemente se aliviaron y alegraron. El lugar se volvió loco", dijo.

Trump volvió a estar activo en X este lunes con diversos mensajes de carácter electoral. Su última publicación databa del 8 de enero de 2021.

Trump fue expulsado de Twitter después de que sus partidarios asaltaran el Capitolio el 6 enero de 2021, pero Musk lo reincorporó cuando compró y rebautizó la plataforma como X.

El considerado por la revista Forbes como la persona más rica del mundo ha emergido como una voz importante en la política de EU, pero es acusado de convertir X en un megáfono para las teorías conspirativas de la derecha.

Antes la entrevista, el comisario europeo de Asuntos Digitales, Thierry Breton, advirtió a Musk enviándole una carta para recordarle sus obligaciones de moderación sobre mensajes de odio.