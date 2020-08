Huracán Laura deja a su paso por EU cuatro muertes, daños materiales e incendios

Al menos cuatro víctimas mortales, daños estructurales a edificaciones e incendios en viviendas y en una planta petroquímica es el saldo temporal que ha dejado el poderoso huracán Laura a su paso este jueves por Louisiana y Texas luego de tocar tierra como categoría 4 esta madrugada.

Según reportes oficiales, las cuatro muertes se deben a la caída de árboles, incluida la de una niña de 14 años que falleció cuando un árbol cayó sobre su vivienda en Leesville, situada a unas 95 millas (160 km) desde la costa de Luisiana.

En una conferencia de prensa, el gobernador de este estado sureño, John Bel Edwards, dijo que las marejadas ciclónicas que se habían pronosticado en las costas del estado no alcanzaron "proporciones catastróficas", sin embargo durante su trayectoria Laura, ya degradada a tormenta tropical, ha ocasionado numerosos destrozos.

"Tenemos miles y miles de personas cuyas viviendas y negocios han quedado devastados por la tormenta. Y aunque tenemos mucho que hacer para salir adelante, el saldo es mejor de lo esperado", dijo Edwards.

El presidente, Donald Trump, informó de que este fin de semana se desplazará hasta la zona para comprobar en primera persona los numerosos daños, aunque, se congratuló, pudo ser mucho peor.

"Resultó que tuvimos un poco de suerte. Era (un huracán) muy grande, era muy poderoso, pero pasó rápido", dijo el mandatario, que adelantó que visitará Texas, Luisiana y quizás Arkansas.

Foto: AFP

Incendio químico

Entre el saldo de destrucción que dejó atrás Laura destaca el "incendio químico" en una planta petroquímica cercana a Lake Charles, una región al sureste de Luisiana con numerosas instalaciones de este tipo, incluidas refinerías de petróleo y gas.

Se trata de una planta industrial que fabrica productos a base de cloro y que tras estallar en llamas emitió una amplia humareda tóxica, por lo que las autoridades instaron a los residentes a ponerse a cubierto, cerrar ventanas y puertas y no poner el aire acondicionado.

"Aún tenemos que efectuar las inspecciones del caso para conocer las causas de este incendio y obviamente, con vientos de esa naturaleza, colapsan los cables de tendido eléctrico y por ende el suministro", resumió Edwards.

Imágenes de medios locales muestran una espesa y negra humareda saliendo de las instalaciones, sin que hasta el momento se hayan reportado heridos provocados por este incendio.

BREAkING! Buildings gutted in Lake Charles LA in powerful eye wall of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX @ChasinSpin pic.twitter.com/wP3fPyREIZ — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020 NEW: remnant storm surge and severe damage in Hackberry, LA. Couple road out #HurricaneLaura in an RV at the marina. They seem quite shaken up but are fine @RadarOmega_WX pic.twitter.com/PyH4ZO5gsq — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

El gobernador agregó además que los reportes preliminares indican que las áreas de mayor impacto fueron la de Lake Charles y Baton Rouge y Shreveport, donde ya hay cuadrillas de rescate preparando una evaluación pormenorizada de los daños del paso de Laura, uno de los huracanes más poderosos en alcanzar la costa de EE.UU. en los últimos años.

"Daños mínimos" en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo también en conferencia de prensa en el condado de Orange, vecino a Luisiana, que los daños ocasionados por Laura han sido mínimos en este estado.

"Lo que sí quiero enfatizar a la población que está a punto de regresar a sus viviendas es que escuchen las recomendaciones de las autoridades locales porque no todos podrán hacerlo con la misma facilidad, especialmente los que no podrán contar con energía eléctrica", recomendó Abbott.

Según la web especializada Poweroutage, cerca de 800 mil clientes se quedaron sin servicio eléctrico en Luisiana y Texas, a los que hay que sumar otros 30 mil en Arkansas, a donde Laura llegará en las próximas horas.

Foto: AFP

Laura, que tocó tierra en las primeras horas de este jueves con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora, se ha debilitado significativamente desde entonces.

El potente sistema se debilitó a la categoría 2 por la mañana mientras se dirigía hacia el norte de Luisiana con vientos sostenidos de más de 100 millas por hora (160 km/h), y en las últimas horas ha bajado aun más su intensidad.

Los vientos máximos sostenidos se encuentran ahora a cerca de 70 mph (115 km/h) con ráfagas más fuertes, indica el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su última actualización.

Se pronostica que proseguirá el rápido debilitamiento en las próximas horas, por lo que se espera que esta noche se debilite hasta ser depresión tropical, según detalla el NHC.

EYE WALL of powerful #HurricaneLaura in Lake Charles, LA with the Dominator Fore and HERV taking some debris. Sadly there is a lot of damage, likely catastrophic to the south. We are waiting for sunrise to drive to Holly Beach and retrieve windy palms @MikeTheiss pic.twitter.com/WwNUjwfruu — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020 NEW: buildings completely gutted, glass falling everywhere in downtown Lake Charles, LA in the eye of #HurricaneLaura @RadarOmega_WX pic.twitter.com/o1nkGLgUiB — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) August 27, 2020

Saldo mortal

Laura, que ya dejó 21 víctimas mortales a su paso por Haití y otros 4 en República Dominicana, podría haber provocado otra muerte en el condado de Sabine, al noreste de Texas, aunque Abbott dijo que aún está por confirmar.

El gobernador señaló que el Gobierno estatal ya había desplegado a lo largo de la costa sureste más de 400 autobuses, cerca de 40 aeronaves y decenas de botes y vehículos para trasladar a los posibles damnificados y auxiliarlos.

Foto: AFP

El mandatario texano señaló que habían hospedado a más de cinco mil personas en hoteles y centros de refugio a lo largo del estado, principalmente en las ciudades de San Antonio, Austin y Dallas.

"En resumen, nos hemos salvado de un desastre mayor en parte por el cambio de trayectoria del huracán Laura en las últimas horas antes de tocar tierra", resaltó.

El Departamento de Transporte de Texas por su parte anunció que había reanudado el permiso para transitar en algunas de las principales arterias estatales que habían sido clausuradas momentáneamente debido a las condiciones del tiempo, menos en algunas zonas limítrofes con Luisiana.