Hallan tráiler con 46 migrantes sin vida en San Antonio, Texas

Autoridades de Texas localizaron al suroeste de San Antonio una caja de tráiler con 62 migrantes hacinados, de los cuales por lo menos 46 estaban muertos y 16 aún con vida pero en malas condiciones, por lo que fueron trasladados al hospital. Entre la cifra de los migrantes sobrevivientes se encuentran cuatro menores de edad, dos de ellos de origen guatemalteco, informaron autoridades.

Información de cadenas estadounidenses reportan que el descubrimiento se habría originado tras un operativo contra el tráfico de migrantes, que se percató de la presencia de la unidad pesada en la calle 9600 de la vía Quintana.

Falta de oxígeno y deshidratación, posibles causas de la muerte de migrantes

Hasta el momento, autoridades del gobierno texano no han confirmado el número oficial de migrantes que perdieron la vida al interior de la caja del tráiler en San Antonio; sin embargo, en redes sociales el Republicano Tony González brindó datos al respecto.

En Twitter, el mencionado político compartió: “Hoy en San Antonio estuvimos a 102 grados (Fahrenheit). Imagínense ser abandonados dentro de un vehículo de 18 llantas para morir --42 murieron hoy-”.

Today in San Antonio it was 102 degrees. Imagine being abandoned inside an 18-wheeler left to die - 42 people died today - will @AliMayorkas even mention their names? — Tony Gonzales (@TonyGonzales4TX) June 28, 2022

A centígrados, la temperatura a la que estuvieron expuestos los migrantes fue de 39 grados centígrados, lo que provocó problemas de deshidratación y, además, al estar encerrados, de falta de oxígeno.

Las autoridades texanas se encuentran aún en el lugar donde murieron los 42 migrantes al interior de la caja de tráiler en San Antonio, Texas, realizando las diligencias pertinentes para iniciar la investigación.

Gobernador de texas culpa a Biden

Por su parte, el gobernador de Texas, Greg Abbott, culpó al presidente Joe Biden de la muerte de los migrantes.

A través de su cuenta de Twitter dijo que las muertes "son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas".

At Least 42 People Found Dead Inside Truck Carrying Migrants In Texas.



These deaths are on Biden.



They are a result of his deadly open border policies.



They show the deadly consequences of his refusal to enforce the law. https://t.co/8KG3iAwlEk — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) June 28, 2022

Hay tres detenidos

Hasta ahora hay tres detenidos por el hallazgo del tráiler donde murieron 46 migrantes, informaron autoridades, así como el canciller de México, Marcelo Ebrard.

Me informa nuestro Cónsul en San Antonio que le han confirmado hay 3 detenidos por parte de las autoridades policiales de EU. Procede a trasladarse a los hospitales para auxiliar a las víctimas en lo posible. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

En México, el canciller Marcelo Ebrard expresó sus condolencias e informé que aún no conocen las nacionalidades de los migrantes que iban a bordo del tráiler, sin embargo, se precisó que entre los sobrevivientes había 4 menores de edad, dos de ellos guatemaltecos.

También informó que los lesionados fueron trasladados a cuatro hospitales : University, Methodist del Centro, Baptiste del Centro y Santa Rosa West Overhills.

Tragedia en Texas. Asfixiados en la caja del trailer según se informa. Cónsul en ruta al punto. Condolencias a las víctimas y sus familias. Aún no conocemos nacionalidades. https://t.co/4d7hDErHwo — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022 Los heridos fueron enviados a cuatro hospitales : University, Methodist del Centro, Baptiste del Centro y Santa Rosa West Overhills. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 28, 2022

