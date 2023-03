EU sanciona a empresas mexicanas por estafar a favor del CJNG

Estados Unidos impuso sanciones económicas a ocho empresas mexicanas por estafar a estadounidenses propietarios de viviendas de tiempo compartido en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este jueves el Departamento del Tesoro.

"En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el CJNG se ha implicado mucho en el fraude en (viviendas) en multipropiedad, que con frecuencia apunta a ciudadanos estadounidenses", afirma Andrea Gacki, directora de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), citada en un comunicado.

"Este delito, que puede estafar a las víctimas sus ahorros de toda una vida, genera otra importante fuente de ingresos al cártel", que trafica parte del fentanilo que ingresa a Estados Unidos, añade, y asegura que muchos de los estafados suelen ser personas mayores.

Según el Departamento del Tesoro, uno de los fraudes consiste en decir a los dueños de propiedades de tiempo compartido que tienen a potenciales compradores o hacerles ofertas de compra no solicitadas, y en cuanto las aceptan les piden un pago por adelantado de impuestos asegurándoles que se los devolverán cuando cierren la operación. Tras efectuar varios pagos, los propietarios se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias y que han perdido el dinero.

Today the US Treasury sanctioned companies involved in timeshare fraud by the CJNG, which is used to generate revenue for the cartel. This follows many actions we have taken against CJNG actors in Puerto Vallarta who have abused the local tourism industry. https://t.co/ugmzgwu0R9 — Under Secretary Brian Nelson (@UnderSecTFI) March 2, 2023

Las ocho compañías mexicanas sancionadas se definen como empresas de servicios financieros o inmobiliarias.

Cinco de ellas tienen su sede en Puerto Vallarta o cerca de esta ciudad del oeste de México, "un bastión estratégico del CJNG para el narcotráfico y otras actividades ilícitas", contra el que la OFAC ha tomado medidas en el pasado, especialmente contra personas vinculadas a clubes nocturnos, bares y restaurantes, señala el Tesoro.

Se trata de Servicios Administrativos Fordtwoo, Integracion Badeva, JM Providers Office, Promotora Vallarta One y Recservi. Washington acusa además a Servicios Administrativos Fordtwoo de haber "realizados pagos directos a miembros del CJNG".

Las otras compañías sancionadas son: Corporativo Title I, Corporativo TS Business Inc y TS Business Corporativo, radicadas en Guadalajara (oeste).

Las ocho son sancionadas por ser propiedad, estar controladas o dirigidas por el CJNG o bien por haber actuado en nombre de este grupo, directa o indirectamente, según Washington.

Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.

En 2020, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y la Comisión de Bolsa y Valores ya advirtieron a los consumidores de estafas en México a propietarios de multipropiedades, y animaban a las víctimas a denunciarlo.

Alertaban entonces de que a veces los estafadores se hacen pasar por empleados de agencias gubernamentales, como la OFAC, para ganarse su confianza.