España formaliza su queja contra México por excluir al rey en investidura de Sheinbaum

"La tensión en las relaciones diplomáticas entre México y España escaló luego de que el país ibérico convocó al embajador mexicano, Quirino Ordaz, para darle una “nota verbal” y manifestar su desacuerdo debido a que el rey Felipe VI no fue invitado a la toma de protesta a Claudia Sheinbaum Pardo como presidenta el próximo 1 de octubre.

En medio de las diferencias bilaterales, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Claudia Sheinbaum lo consultó sobre si debía invitar al monarca español a la ceremonia.

"Decía que hace poco la presidenta electa tomó la decisión de no invitar a la toma de protesta al rey de España. Hoy me venía recordando que, cuando me lo planteó, le dije que no lo veía yo, pues necesario. Pero ella, contrario a lo que se piensa —por eso se equivocan nuestros adversarios—, es una mujer con convicciones, y argumentó que se les había pedido en su momento que ofrecieran los invasores europeos, los españoles, una disculpa, un perdón por las atrocidades cometidas durante la Conquista y en el periodo de tres siglos de dominación colonial", dijo López Obrador durante la ceremonia de la entrega de acueducto y distrito de riego al pueblo yaqui en Sonora.

Política AMLO acusa a Pedro Sánchez de faltarle el respeto a Sheinbaum por decir que es manipulable

La canciller Alicia Bárcena expuso que la solución al conflicto diplomático entre ambas naciones es realizar una ceremonia de desagravio a los pueblos originarios de México. De acuerdo con información de EFE, el Ministerio de Exteriores convocó el martes a Quirino Ordaz para entregarle la “nota verbal” en la que manifestaba su queja por no haber invitado al Rey a la ceremonia de protesta a Sheinbaum como presidenta. Paralelamente, el embajador español en México entregó a la Cancillería de nuestro país una protesta.

El martes pasado, el Ministerio de Exteriores informó que ningún representante del Gobierno español asistirá a la ceremonia como protesta por no haber invitado al rey Felipe VI, quien es jefe del Estado español.

“El gobierno de España considera inaceptable la exclusión de S.M. el Rey de la invitación a la toma de posesión de la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el próximo 1 de octubre en Ciudad de México. Por este motivo, el gobierno de España ha decidido no participar en dicha toma de posesión a ningún nivel”, dice el comunicado.

Puede interesarte: AMLO respalda a Sheinbaum por no invitar al Rey Felipe VI

Un día después, la presidenta electa de México publicó una carta en su cuenta de X en la que dice que habló con el presidente español, Pedro Sánchez, para explicarle sus motivos para no invitar al Rey.

En la carta recuerda que el rey no ha respondido públicamente la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió en 2019 para que España pida perdón por las atrocidades cometidas durante la Colonia.

“En cambio, parte de la misiva se filtró en medios de comunicación, y la respuesta a la misma, fue un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de España”, agregó.

El objetivo de la carta enviada por el presidente López Obrador el 1 de marzo de 2019 fue proponer la realización de “una ceremonia conjunta al más alto nivel” para que España expresara de manera pública y oficial un reconocimiento a los agravios causados a los pueblos originarios durante la Colonia, esto en el marco de la conmemoración de los 500 años de la Conquista.

Lo anterior “a fin de iniciar en nuestras relaciones, una nueva etapa”. Sin embargo, la respuesta del Gobierno español no incluyó la disculpa.

Mediante un comunicado del 25 de marzo de 2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España dijo que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras mexicanas no puede juzgarse a la luz de las consideraciones contemporáneas”.

El conflicto alcanzó un nuevo nivel en febrero de 2022, cuando López Obrador anunció la pausa de la relación con España debido a los abusos que empresas como Iberdrola cometen en nuestro país.

“A mí me gustaría que hasta nos tardáramos en que se normalizara para hacer una pausa, que yo creo que nos va a convenir a los mexicanos y a los españoles, desde luego al pueblo de México y al pueblo de España, hacer una pausa en las relaciones, porque era un contubernio arriba, una promiscuidad económica-política en la cúpula de los gobiernos de México y de España, pero como tres sexenios seguidos, y México llevaba la peor parte, lo saqueaban”.

Ayer, en su conferencia mañanera, el primer mandatario insistió que la postura del soberano español roza la falta de respeto contra Claudia Sheinbaum.

“Con el asunto de España están faltándole el respeto, además, y eso lo está haciendo el presidente de España a la presidenta electa (...) Está insinuando que fue una decisión que yo tomé, como si la presidenta de México fuese manipulable, es una falta de respeto adicional. Se equivocan completamente, esa decisión fue de la presidenta electa”, añadió.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Mientras, Alicia Bárcena dijo que la normalización de las relaciones con España está supeditada a “una ceremonia de desagravios” con el país ibérico.

“Las comunidades lo que pedían era una ceremonia de desagravios porque estábamos entrando en su territorio, tierra y cultura”, dijo en Nueva York, donde participa en la 79 Sesión de la Asamblea General de la ONU.



Con información de EFE