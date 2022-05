Comisión Europea dará opinión en junio sobre estatus de adhesión de Ucrania

La Comisión Europea presentará en el mes de junio una respuesta al pedido de adhesión urgente a la Unión Europea lanzado por Ucrania, en un paso esencial antes que el caso sea sometido a los países del bloque, anunció este lunes la titular de la institución, Ursula von der Leyen.

"La Comisión pretende emitir una opinión en junio", apuntó Von der Leyen en un tuit en el que informó sobre una conversación con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Von der Leyen añadió que en esa conversación comunicó a Zelenski que la Comisión espera recibir el cuestionario que debe presentar Ucrania sobre su candidatura a la adhesión.

A raíz de la invasión de su territorio por parte de Rusia, Ucrania solicitó la adhesión inmediata a la Unión Europea (UE), un paso no previsto en las normas de funcionamiento del bloque y que por lo tanto fue recibido con cautela y escepticismo.

La adhesión de un país candidato a la UE es un complejo proceso de adaptación de la legislación interna a la normativa europea, y que normalmente consume varios años -en algunos casos, más de una década- de arduas negociaciones.

Al fin de ese proceso, la decisión final sobre una adhesión cabe a los 27 países miembros del bloque.

En una cumbre realizada en Versalles, Francia, en marzo, los líderes europeos enfriaron explícitamente la aspiración ucraniana.

El último país a sumarse a la UE fue Croacia, en 2013, aunque las negociaciones se iniciaron ocho años antes, en 2005, y los últimos capítulos se sellaron en 2011.