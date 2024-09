Cierre de servicios públicos amenaza a EU antes de la elección

La amenaza de una parálisis del Estado federal vuelve a aparecer en Estados Unidos a dos meses de la elección presidencial, y una votación prevista para este miércoles en el Congreso fue postergada por falta de mayorías entre los republicanos.

"Trabajaremos en este asunto todo el fin de semana", dijo el miércoles el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, al anunciar que no se realizaría la votación prevista.

Muchos republicanos son reticentes a volver a subir el límite del gasto presupuestario otra vez, y piden un mayor rigor fiscal.

Así, Johnson no logró mayorías en su propio campo para prorrogar por seis meses más el actual presupuesto de gobierno.

El presupuesto 2025 debe adoptarse antes de fines de setiembre, cuando termina el ejercicio fiscal, para que todos los servicios tengan financiamiento.

De lo contrario, se produce el "shutdown", el cierre de algunos de estos servicios: millones de funcionarios quedan en desempleo técnico (no pierden sus puestos pero no deben trabajar y no reciben paga), algunas ayudas alimentarias dejan de distribuirse, el tráfico aéreo se vería perturbado, los parques federales cerrarían, entre otras consecuencias.

Otro texto fue adjuntado al proyecto de ley de presupuesto a instancias de Donald Trump. Exige que los electores den una prueba de ciudadanía durante la inscripción en las listas electorales para sufragar en las elecciones de alcance federal.

"Provocaré un shutdown del gobierno en un pestañeo (...) si no lo incluyen en el proyecto de ley", amenazó el expresidente, que controla al grupo republicano en la Cámara de Representantes.

El gobierno se opone, y señala que el voto de quienes no son ciudadanos ya es ilegal y que no hay prueba de que los inmigrantes irregulares participen de las elecciones.