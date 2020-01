Casa Blanca prohíbe publicar libro de Bolton por tener información clasificada

La Casa Blanca dijo este miércoles que el ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, no puede publicar su libro tal cual fue presentado debido a que contiene información clasificada.

Según divulgaciones hechas por la prensa, el texto contiene información que afecta el juicio político al que fue sometido el presidente Donald Trump en el Senado.

El Consejo Nacional de Seguridad (NSC) dijo en una carta dirigida Charles Cooper, el abogado de Bolton, que tras una revisión preliminar del texto -proceso que aplica a cualquier empleado de la Casa Blanca que escriba un libro- se constató que contiene "una cantidad significativa de información clasificada".

"Parte de esta información está en el nivel de máxima confidencialidad", dijo el NSC en la misiva, y agregó que "el manuscrito no puede publicarse ni divulgarse sin la eliminación de esta información clasificada".

Los demócratas presionan para que el Senado cite a Bolton como testigo en el juicio contra Trump tras divulgarse que el borrador de su libro "The Room Where it Happened" ("La habitación donde sucedió") corrobora la acusación de abuso de poder en contra el mandatario.

Foto: AFP

Según los informes, Bolton indica que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera una investigación sobre Joe Biden, su posible rival demócrata en las elecciones presidenciales de noviembre de 2020, y su hijo Hunter.

Horas antes de que la carta del NSC se hiciera pública, Trump arremetió contra Bolton en Twitter, donde calificó al texto de "libro desagradable y falso. Todo clasificado de Seguridad Nacional".