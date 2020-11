Bolivia restablece relaciones con Irán y Venezuela

LA PAZ. El nuevo presidente de Bolivia, Luis Arce, se ha movido rápidamente para restablecer los lazos con Irán y Venezuela al recibir ayer las credenciales de embajadores de los dos países, tres días después de que su partido socialista retomara el poder.

El gobierno de Bolivia dijo en un comunicado que quería “restablecer las relaciones diplomáticas dañadas por el anterior gobierno de facto” encabezado por la conservadora presidenta Jeanine Añez.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javed Zarif, asistió a investidura de Arce en La Paz como parte de una gira por naciones latinas de izquierda que incluyeron a Venezuela y Cuba.

En tuits publicados junto con fotos del evento, Arce dijo que estaba restableciendo las relaciones bilaterales con Venezuela “para estrechar lazos estratégicos por el bien de nuestros pueblos”.

Dijo que lo mismo se está haciendo con Irán y que “seguiremos fortaleciendo los proyectos comunes en beneficio de nuestros pueblos”.

Venezuela e Irán fueron aliados clave del expresidente boliviano y aliado de Arce, Evo Morales, quien asumió el cargo como el primer presidente indígena del país en 2006 y renunció bajo presión por las disputadas elecciones del año pasado.

Morales había planeado hacer de Irán un socio en la explotación de sus abundantes reservas de litio. Tanto él como el presidente de Venezuela Nicolás Maduro con frecuencia se han expresado públicamente sobre la “intromisión” de Estados Unidos en la región.

Días después de que Morales dejara el cargo y fuera reemplazado por la presidenta interina Añez, los diplomáticos de Venezuela fueron expulsados junto con los cubanos, en medio de acusaciones por parte del nuevo gobierno de haber fomentado protestas contra la salida de Morales.

Ahora, con el regreso al poder del partido socialista MAS con Arce a la cabeza, Bolivia está restableciendo su vieja política exterior.

El lunes Morales regresó a Bolivia y ayer fue agasajado en una ceremonia en su provincia natal de Chimore, una región cocalera.

En su discurso, Morales instó a las naciones de América Latina a mantener su soberanía sobre los recursos naturales.

“Me di cuenta de que el occidente, es decir, los países industrializados, sólo nos quieren a los latinoamericanos para que nosotros les garanticemos la materia prima”, señaló Morales en un discurso transmitido por las radios locales.

El presidente Arce no asistió al evento como se esperaba y aún no se ha referido públicamente al regreso de Morales, de quien ha dicho que no desempeñará ningún papel en su gobierno.

“VOLVEMOS LOS SALVAJES”

Morales proclamó en tono irónico que los “salvajes” vuelven al poder en Bolivia, en respuesta a Áñez.

“Los salvajes nuevamente estamos en el gobierno, estamos en el poder”, aseveró ante miles de seguidores.

Jeanine Áñez dijo en enero pasado en un acto en Sucre, capital constitucional de Bolivia, que no había que permitir que volvieran al poder los “salvajes”, en referencia a Morales y su partido el Movimiento al Socialismo (MAS).