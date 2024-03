Ataques se recrudecen en Gaza en medio de reanudación de las conversaciones para una tregua

Los ataques israelíes mataron a 77 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas, según informaron el domingo las autoridades sanitarias, mientras Egipto recibía a una delegación israelí para una nueva ronda de conversaciones en un intento de garantizar una tregua con los dirigentes de Hamas.

El ejército israelí dijo que había matado a un militante de alto rango de la Yihad Islámica en un ataque contra un centro de mando en el patio del Hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza.

"El centro de mando y los terroristas fueron atacados con precisión, con la intención de minimizar los daños a los civiles no implicados en la zona del hospital", declaró el ejército. "El edificio del Hospital Al-Aqsa no sufrió daños y su funcionamiento no se vio afectado".

No hubo comentarios inmediatos de la Yihad Islámica, grupo militante y aliado de Hamás.

Funcionarios sanitarios palestinos y medios de comunicación de Hams dijeron que el ataque alcanzó varias tiendas de campaña dentro del Hospital Al-Aqsa, matando a cuatro personas e hiriendo a varias, entre ellas cinco periodistas.

Más de 32 mil palestinos han muerto en la ofensiva militar israelí en Gaza desde el 7 de octubre, según las autoridades sanitarias.

La guerra estalló después de que militantes de Hamas atravesaran la frontera y arrasaran comunidades del sur de Israel, matando a mil 200 personas y secuestrando a 253 rehenes, según los recuentos israelíes.

Ambas partes han intensificado las negociaciones, con la mediación de Qatar y Egipto, sobre una suspensión de seis semanas de la ofensiva israelí a cambio de la liberación de 40 de los 130 rehenes que los militantes de Hamas siguen reteniendo en Gaza tras su ataque del 7 de octubre contra el sur de Israel.

Hamas ha intentado convertir cualquier acuerdo en el fin de los combates y la retirada de las fuerzas israelíes. Israel lo ha descartado, afirmando que reanudará sus esfuerzos por desmantelar las capacidades militares y de gobierno de Hamas.

Hamas no estaría presente en las conversaciones de El Cairo, según declaró un funcionario a Reuters el domingo, a la espera de recibir noticias de los mediadores sobre si había una nueva oferta israelí sobre la mesa.

En la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, las fuerzas israelíes siguieron bloqueando los dos principales hospitales y los tanques bombardearon zonas del centro y el este del territorio.

Funcionarios de salud palestinos dijeron que un ataque aéreo israelí mató a nueve personas en Bani Suhaila, cerca de Jan Yunis, mientras que otro ataque aéreo mató a cuatro personas en el campamento de Al Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza.

En la ciudad de Gaza, las fuerzas israelíes seguían operando en el interior del hospital Al Shifa, el mayor del territorio, según informó el Ministerio de Salud.

Los residentes que viven en las inmediaciones dijeron que las fuerzas israelíes habían destruido barrios residenciales cerca de Al Shifa.

"Salí a comprar medicinas a una farmacia y lo que vi me rompió el corazón. Calles enteras con edificios que solían estar allí habían sido destruidas", dijo Abu Mustafa, de 49 años.

"Esto no es una guerra, es un genocidio", declaró a Reuters por teléfono desde la ciudad de Gaza.

Como el resto de los 2.3 millones de habitantes de Gaza, Abu Mustafa, padre de seis hijos, lucha por proporcionar alimentos a su familia en el norte del enclave, donde Naciones Unidas advirtió de que la hambruna era inminente.

"Ya hemos tenido bastante, dormimos y nos despertamos soñando con un alto el fuego que ponga fin a la guerra y preserve la vida de quienquiera que permanezca en Gaza", dijo, negándose a dar un nombre por temor a represalias israelíes.