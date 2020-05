Así reaccionan diferentes personajes al Día Mundial de la Libertad de Prensa

Organizaciones y profesionales de todo el mundo coinciden en que la libertad de prensa no pasa por su mejor momento. Noticias falsas, crisis económica y manipulación son los viejos y nuevos problemas que acechan a los informadores, que también sufren un aumento del uso de la intimidación y la violencia para silenciarlos.

Una presión que se agudiza en estos tiempos de incertidumbre provocada por la pandemia del coronavirus, como así consta en el último informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) sobre la libertad de prensa, cuyo día internacional se celebra este domingo.

"Entramos en una década decisiva para el periodismo, debido a las crisis simultáneas que afectan al futuro de la prensa”, alerta Christophe Deloire, secretario general de RSF, para quien el coronavirus se ha convertido en un "factor multiplicador” de los problemas que sufren los medios y que puede condicionar su futuro.

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemoró a través de su cuenta de Twitter el Día Internacional de la Libertad de Prensa, con un mensaje que asegura que hoy, "más que nunca, necesitamos información veraz. Más que nunca, necesitamos libertad de prensa".

Cuando se restringe la #LibertadDePrensa, se pone en riesgo la libertad de todos.



También tu salud.



Necesitamos la verdad más que nunca.



Es el #DíaDeLaLibertadDePrensa: https://t.co/vaM1F6FqjK pic.twitter.com/ePcC0IJP0U — Naciones Unidas (@ONU_es) May 3, 2020

El Papa Francisco recordó la importancia del periodismo para darle voz a los que no tienen y que se mantenga un compromiso con la búsqueda de la verdad.

En la crisis actual necesitamos un periodismo libre al servicio de todas las personas, especialmente de las que no tienen voz; un periodismo que se comprometa con la búsqueda de la verdad y abra vías de comunión y de paz. #WPFD2020 — Papa Francisco (@Pontifex_es) May 3, 2020

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, señaló este domingo que la prensa es "la única" que puede acercar a la población, sometida de momento a un aislamiento social para tratar de frenar la velocidad de contagios de coronavirus.

En un mensaje a la nación, Moreno subrayó que la fecha se celebra ahora "en condiciones únicas, excepcionales".

"Hoy una pandemia que amenaza la vida de millones de personas es el nuevo y gran desafío para el ejercicio libre del periodismo y para la libertad de expresión", comentó.

Y apuntó que las restricciones que impone la salud pública a la movilidad humana, la vida social y cultural y las actividades económicas en general, dificultan la tarea periodística.

"Las nuevas pandemias mediáticas están haciendo mucho daño. Para el COVID-19 habrá algún remedio, vacuna, pero para la pandemia mediática, sólo cabe su aniquilación en una guerra sin tregua a favor de la verdad, la ética", comentó.

Hoy conmemoramos el compromiso que hicimos desde el inicio, que la prensa no sufra censuras ni clausuras. Ahora, el reto es enfrentar la pandemia de las noticias falsas con una guerra sin tregua a favor de la verdad. ¡Feliz #DíaDeLaLibertadDePrensa! pic.twitter.com/kebhuPBikD — Lenín Moreno (@Lenin) May 3, 2020

Líderes de la Comisión, Consejo y Parlamento europeos subrayaron este domingo la importancia del periodismo ante la pandemia del coronavirus, con motivo de la celebración hoy del Día Mundial de la Libertad de Prensa, tal es el caso del Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, quien aseguró que "durante la crisis de la covid-19 no es una exageración decir que una información creíble, basada en hechos, puede salvar vidas".

"En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, rindo un homenaje especial a todos los periodistas que todos los días nos mantienen mejor informados y más seguros", escribió en Twitter el presidente del Consejo Europeo.

El político belga añadió que esos periodistas son "la piedra angular" de las democracias.

During #COVID19 crisis it’s no exaggeration to say credible, fact-based information can save lives.



On #WorldPressFreedomDay, I pay special tribute to all the journalists who everyday keep us better informed & safer.



You are the cornerstone of our democracies.



Thank you. — Charles Michel (@eucopresident) May 3, 2020

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, reconoció la labor de los periodistas que "trabajan sin miedo a informar y sin favorecer intereses del poder económico, pese a violaciones de derechos y represalias".

En el #DíaMundialDeLaLibertadDePrensa saludo a los periodistas del mundo, y a los de mi país, que trabajan sin miedo a informar y sin favorecer intereses del poder económico, pese a violaciones de derechos y represalias. Los pueblos agradecen una prensa más educadora y liberadora — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 3, 2020

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, recalcó que una prensa libre e independiente es esencial para la democracia.

Una prensa libre e independiente es esencial a la democracia. Mi reconocimiento a las y los periodistas de México por su trabajo que informa y genera el debate que la sociedad necesita. Importante fortalecer mecanismos que los protejan en su relevante función. #LibertadDePrensa — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) May 3, 2020

