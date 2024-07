Asesores de Biden buscan convencerlo de que se retire de la contienda: The New York Times

Un grupo conformado por algunos de los asesores y colaboradores del presidente de EU, Joe Biden, busca fórmulas para convencerlo de que la mejor opción es que dé un paso al lado y otro candidato demócrata compita con Donald Trump en las elecciones de noviembre, según The New York Times.

Entre ellos, según publicó el prestigioso diario este jueves citando a tres personas familiarizadas con la cuestión, están algunos de sus aliados con años de servicio trabajando para el mandatario.

El medio asegura que en ese grupo figuran, al menos, dos asesores que llevan días explorando la forma de que el presidente desista en su intento de permanecer en la Casa Blanca y que acepte a la vicepresidenta Kamala Harris como próxima candidata.

Sin embargo, de acuerdo a The New York Times, estos no pertenecen al círculo inmediatamente próximo al presidente de Estados Unidos, aún a favor de que continúe en la batalla electoral.

El diario señala, además, que Biden dijo a sus confidentes antes del debate del pasado 27 de junio -en el que tuvo una cuestionada participación que ha desembocado en un aluvión de críticas- que creía que tenía más posibilidades de ganar un segundo mandato que la propia Harris.

Según una encuesta publicada este jueves, más de dos tercios de los estadounidenses, y el 54 por ciento de los votantes demócratas, consideran que Biden se debe retirar de la campaña, de cara a las elecciones de noviembre.

De acuerdo a las fuentes del Times, que hablaron bajo condición de anonimato, el grupo también deberá asegurarle a Biden que, si se hace a un lado, el proceso para elegir otro candidato sería "ordenado" y no supondría un "caos" dentro del Partido Demócrata.

No hay indicios de que alguna de estas discusiones internas haya llegado aún al propio Biden, comentó una de las fuentes al diario, mientras que la Casa Blanca ha negado la mayor.

"Sin lugar a dudas, esto no es cierto. El equipo del presidente Biden lo respalda firmemente", aseguró al diario Andrew Bates, portavoz de la Casa Blanca.