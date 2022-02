Antonio Guterres pide a soldados rusos regresar a sus cuarteles

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, pidió a los soldados rusos que regresen a sus cuarteles y aseguró que nada puede justificar el uso de las armas nucleares.

Durante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en una sesión extraordinaria que comenzó con un minuto de silencio ante la crisis que se vive en Ucrania, tomó la palabra para pedir un cese inmediato de las hostilidades y para advertir de que los misiles y bombardeos rusos están dejando víctimas civiles.

🎬 Watch LIVE @UN General Assembly Emergency meeting on #Ukraine

🗓️ 28 Feb 2022 🕙 10:00 AM (EST)

🔗 For ES, FR, RU, AR & ZH: https://t.co/6YNVrzpv9g https://t.co/lhPIQtWcG4 — UN Web TV (@UNWebTV) February 28, 2022

Guterres advirtió además que la guerra puede convertirse fácilmente "en la peor crisis humanitaria y de refugiados en Europa en décadas".

El diplomático portugués se refirió además a la decisión del Kremlin de poner en alerta de sus fuerzas de disuasión nuclear y subrayó que "la simple idea" de un conflicto atómico "es inconcebible".

Se trata de la undécima sesión especial de emergencia que celebra la Asamblea General en toda su historia y su convocatoria fue demandada ayer por el Consejo de Seguridad como respuesta al veto por parte de Rusia de un documento para denunciar la guerra.

En la Asamblea, donde no hay poder de veto, los 193 Estados miembros de Naciones Unidas discuten la situación en Ucrania y una resolución sobre el asunto, que se espera que se vote en los próximos días, probablemente el miércoles, según fuentes diplomáticas.

El texto en el que se está trabajando, que no tiene carácter vinculante, condenaría la invasión por parte de Rusia y exigiría la retirada de sus tropas.

El presidente de la Asamblea, Abdulla Shahid, abrió la reunión subrayando que la ofensiva militar rusa "es una violación de la integridad y la soberanía de Ucrania y es inconsistente con la Carta de Naciones Unidas".

"Hoy, renuevo mi llamamiento a un alto el fuego inmediato, a todas las partes a ejercer máxima moderación y por un retorno completo a la diplomacia y el diálogo", dijo Shahid.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La Asamblea General con sus 193 Estados miembros representa la conciencia colectiva de la humanidad. La fuerza de esta Asamblea está basada en su autoridad moral. Demostremos el valor moral y usemos el debate de hoy no para alimentar la retórica de guerra, sino para dar una oportunidad a la paz", añadió.









ESCUCHA EL PODCAST⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music