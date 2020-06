Las contradicciones sobre quién decidió liberar a Ovidio Guzmán

“Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, admitió finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, tras el “operativo fallido” para su captura.

La tarde del 17 de octubre de 2019, el Ejército mexicano desplegó a más de 200 militares en Culiacán, Sinaloa, en un intento por aprehender a los hijos de Joaquín Guzmán, pero la estrategia falló y se salió de control.

La respuesta del crimen organizado derivó en balaceras con armas de alto poder, bloqueos e incendios en Culiacán, lo que puso en riesgo a los ciudadanos.

“Es lo que se decidió para no poner en riesgo a la población y para no afectar a civiles. Si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes perderían la vida en Culiacán y se tomó la decisión”, dijo el viernes durante su conferencia de prensa matutina, realizada en Cuernavaca, Morelos.

¿Quién dio la orden?

Esta fue la pregunta que una y otra vez se le realizó a él y a sus funcionarios en varias ocasiones con varias respuestas sin argumentos.

El mismo 17 de octubre de 2019, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio un mensaje ambiguo y poco claro sobre la detención y posterior liberación del hijo del mayor capo del narcotráfico.

"Para salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del gabinete de seguridad acordamos suspender dichas acciones".

Mensaje del Gabinete de Seguridad sobre los hechos suscitados en Culiacán, Sinaloa: pic.twitter.com/gQ0pwrryr0 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 18, 2019

Ante el escándalo por el “Culiacanazo”, López Obrador aseguró que la decisión la tomó el Gabinete de Seguridad: "Fue una decisión del Gabinete de Seguridad y yo la avalé. Un gobernante puede poner en riesgo su vida pero no tiene el derecho de poner en riesgo la vida de los demás".

La versión del Gabinete de Seguridad la refrendó Duranzo en su comparecencia ante el Senado el 5 de noviembre pasado.

En comparecencia el Secretario de seguridad pública, bajo protesta decir verdad, mintiéndole al Senado y a México #Ovidio pic.twitter.com/YBvQ7YNmao — Claudia Anaya 🇲🇽 (@ClaudiAnaya) June 19, 2020

Finalmente, a 8 meses del operativo fallido y mientras México sufre por la pandemia del coronavirus, el Presidente reveló su decisión porque, dijo, se salvaron a inocentes

"Iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa. Y se tomó la decisión, yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente".

López Obrador hizo estas declaraciones tras ser cuestionado sobre el trabajo conjunto con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la entrada de armas de fuego al país.

El mandatario mexicano aseguró que ahora ya no hay "injerencia" externa en la lucha contra la violencia, pero sí "relaciones de cooperación" con Estados Unidos.

"Hay relaciones de cooperación, pero al mismo tiempo de respeto y el ejemplo lo da, aunque parezca increíble, el que da el ejemplo es el presidente Donald Trump", apuntó.

La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán demostró el poder que todavía mantiene el Cártel de Sinaloa en esta parte de México pese a la caída de uno de sus líderes.

Al "Culiacanazo" se le agrega otro episodio entre López Obrador y los Guzmán: el 29 de marzo pasado, el Presidente saludó de mano a doña Consuelo Loera Pérez, madre de El Chapo, en su gira por La Tuna, Badiraguato, Sinaloa.

El demagogo saludando a la madre del Chapo Guzmán con la deferencia normalmente reservada para las Reinas. "Ya recibí tu carta". Qué escena tan vomitiva y reveladora… pic.twitter.com/7wvHh5cle3 — (((Oscar Gastélum))) (@RockStroke) March 30, 2020

“Te saludo. No te bajes”, le dice al momento en que le estira la mano. “Ya recibí tu carta”, le comenta mientras la señora sonríe y dice algo inaudible. “Sí, sí, ya recibí tu carta”, le reitera el Presidente.

Este saludo con doña Consuelo coincidió con el cumpleaños número 30 de Ovidio Guzmán López.